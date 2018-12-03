Давление на доллар будет временным - eToro

"В начале новой торговой недели и месяца доллар занимает оборонительную позицию против большинства валют. Основным катализатором продаж послужил прорыв в торговых переговорах между США и Китаем на саммите G20 в Аргентине. Лидеры двух стран договорились о временном "прекращении огня" на 3 месяца, что вселило в инвесторов надежду на постепенное разрешение торгового конфликта. Дополнительное давление на USD в качестве защитного актива оказала договоренность между Саудовской Аравией и Россией об ограничении добычи, которая поддержала интерес к высокодоходным активам во главе с ценами на нефть, раллирующими на 5%.

Однако после того как на рынках улягутся первоначальные эмоции, к инвесторам может прийти осознание того, что временное перемирие не дает поводов для уверенности, и стороны вряд ли смогут разрешить ключевые разногласия за 90 дней. В этом контексте давление на "американца" может оказаться кратковременным, тем более что близится декабрьское заседание Федрезерва, который, несмотря на переход к более осторожной риторике, с большой долей вероятности повысит ставку в четвертый раз в этом году. Также не будем забывать о проблемах Европы. Несмотря на разговоры об уступках итальянского правительства, очевидных признаков разрешения бюджетного кризиса по-прежнему нет. А в Британии тем временем грядет голосование в парламенте, который может отвергнуть план Мэй и еще сильнее пошатнуть позицию премьер-министра", - указывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.