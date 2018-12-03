Рынок акций РФ утром подскочил в район ноябрьских максимумов на общемировом оптимизме после саммита G20

Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся в район ноябрьских максимумов по индексам на фоне общемирового оптимизма после итогов саммита G20 - было достигнуто торговое перемирие между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2433,01 пункта (+1,7%, максимум сессии - 2445,59 пункта - пик с 8 ноября), индекс РТС - 1154,94 пункта (+2,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.

Доллар упал до 66,36 рубля (-0,59 рубля).

Подорожали рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,6% и +2,5% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2%), "Мосбиржи" (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%).

Упали из-за отсечки дивидендов за третий квартал бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%, до 986,4 рубля; дивиденд - 44,39 рубля на акцию), просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Индексы в США в пятницу выросли, завершив подъемом неделю и ноябрь, инвесторы следили за переговорами лидеров США и Китая в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, надеясь на договоренности в торговой сфере.

Уже после закрытия торгов стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал не вводить новые пошлины на импорт китайских товаров с 1 января 2019 года в обмен на увеличение закупок ряда американских товаров Китаем (в частности, сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем). Договоренность будет действовать в течение 90 дней.

Помимо этого, рынок оценивал выступление главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса. Он не стал комментировать текущее состояние экономики или планы центробанка относительно повышения ставок, однако объяснил, что объявленный ранее пересмотр инструментов ЦБ по влиянию на денежно-кредитную политику, который стартует в 2019 году, объясняется опасениями слишком низкой инфляции.

По словам Дж.Уильямса, средний уровень так называемой "нейтральной" ставки в мире снизился в последнее время на фоне стареющего населения, медленного роста производительности труда и высокого спроса на надежные активы, что приводит к повышенному давлению на инфляцию.

В понедельник раллировала фондовая Азия (Япония выросла на 1%, Китай - на 2,6%), плюсуют Европа (FTSE вырос на 2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,9%) на позитиве от торгового перемирия США-КНР.

Кроме того, в понедельник активно дорожает нефть на фоне известий о соглашении по нефтедобыче. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,3 за баррель (+4,8% и -1,3% в пятницу), январская цена WTI - $53,5 за баррель (+5,1% и -1% в пятницу).

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, решение о снижении нефтедобычи будет принято в ближайшие дни, достигнута договоренность, что сотрудничество России и Саудовской Аравией в сфере балансировки рынка нефти будет продолжено.

Кроме того, в выходные крупнейшая нефтедобывающая канадская провинция Альберта объявила о беспрецедентном шаге - сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с января следующего года.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, принципиальное соглашение РФ и Саудовской Аравии о продлении ограничений объемов добычи нефти, хотя пока и не принято на уровне ОПЕК+ (регулярная встреча ОПЕК запланирована на 6 декабря), вызвало заметный рост цен нефти. Кроме того, канадская нефтеносная провинция Альберта решила временно сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем, итог встречи лидеров США и КНР оказался благоприятным и дает основания говорить о возможности "рождественского ралли" на мировых рынках акций. Как сообщается, введение взаимных торговых пошлин приостановлено, стороны планируют активизировать переговоры по вопросам торговли. На валютном рынке в понедельник вероятна коррекция доллара вниз, поскольку приостановка "торговой войны" между США и КНР способствует восстановлению спроса на валюты развивающихся рынков.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, наступившая неделя пройдет под знаком результатов саммита G20. США и Китай договорились о том, что американская сторона воздержится от повышения тарифов, Китай примет меры по расширению импорта товаров из США, а также будет стремиться к большей открытости своего рынка. В любом случае стороны смогли найти в себе силы для смещения акцента в сторону переговоров, а не усиливать одностороннее давление. Президент РФ В.Путин также сообщил, что РФ и Саудовская Аравия имеют соглашение по продлению режима сокращения добычи, хотя конкретные цифры еще не установлены.

Кроме оптимизма, связанного с торговой войной КНР и США, можно также вспомнить о краткой встрече Д.Трампа с В.Путиным в рамках G20 по инициативе американской стороны. Более того, пресс-секретарь президента РФ пролил свет на некоторые контакты членов команды Д.Трампа перед выборной компанией в США. Приведенные документарные доказательства говорят о том, что никаких тайных сговоров не предполагалось. Позитивом для отечественного рынка акций также выступает выросшая нефть, полагает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также считает, что итоги саммита G20 в Буэнос-Айресе способствуют улучшению риск-аппетита на глобальных рынках. Временное торговое перемирие сроком на 90 дней между Китаем и США, в течение которого обещается отсутствие новых торговых пошлин (ранее анонсированных американской администрацией), воспринимается инвесторами как весьма позитивный сценарий. WSJ сообщает о том, что представители Китая уже начали планировать проведение переговоров в Вашингтоне в середине декабря. По факту саммита инвесторы получили как минимум временную передышку в "торговой войне", а также надежды на постепенное налаживание рабочих отношений (оговоренные 90 дней воспринимаются как относительно короткий срок, но теоретически ничего не мешает сторонам при взаимном желании продлить его позднее).

Сдерживать оптимизм в отношении российских активов могут комментарии представителей госдепартамента США о планировании в скором времени реализовать вторую часть санкций за химоружие, однако по большому счету данная информация не является чем-то новым. США, согласно закону о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, обязаны реализовывать второй раунд санкций, но согласно текущим заявлениям, скорее напротив, не имеют большого желания реализовывать прописанные в законе достаточно жесткие меры. На данный момент госдепартамент проводит консультации с Конгрессом, и сроки консультационного периода не определены. Рост риск-аппетита на глобальных рынках может способствовать восстановлению индекса МосБиржи выше отметки 2400 пунктов. На горизонте ближайшей недели ориентиром для индекса могут быть максимумы ноября в районе 2450 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на все мировые фондовые и товарные площадки пришел мощный позитив, инвесторы с воодушевлением восприняли прошедшие переговоры лидеров США и Китая на полях саммита "большой двадцатки". Нефть растет на новостях, что большинство стран ОПЕК+ согласовали решение продлить сокращение добычи на следующий год и даже еще раз ее снизить, хотя никаких конкретных цифр пока не называется.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает отметка 2450 пунктов, пробитие которой откроет дорогу на исторические максимумы. Однако рассчитывать на начало рождественского ралли уже сейчас и поддаваться сильной эйфории не следует. Соглашение между США и Китаем носит все-таки половинчатый характер. Не исключено, что многие инвесторы ожидали от встречи в минувшие выходные большего. Не ясна ситуация и с нефтью: каково будет количественное решение ОПЕК+ в конце текущей недели и насколько оно сможет снять профицит предложения сырья на рынке и компенсировать рост добычи в Штатах, пока не понятно. Не следует сбрасывать со счетов и большого "черного медведя", который периодически выходит на охоту и легко может опустить котировки нефти на доллар-полтора, считает аналитик.

Впрочем, если нефть Brent не уйдет ниже отметки $60 за баррель, то вполне вероятно формирование полноценной коррекционной волны отскока в район $65 за баррель. Остаются на повестке дня и антироссийские санкции по "делу Скрипалей". Не исключено, что они могут быть приняты уже в самое ближайшее время, поскольку В.Путину и Д.Трампу этот вопрос обсудить не удалось. Санкционные страхи будут, прежде всего, давить на банковский сектор и компании с госучастием, которые могут торговаться хуже рынка, считает А.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+12,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,1%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+3,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,2%).

Подешевели бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,3%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,855 млрд рублей (из них 3,947 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).