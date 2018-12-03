Позитивные ожидания на нефтяном рынке снижают риски ослабления рубля - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, растет к доллару США на фоне повышенного интереса инвесторов к рискованным активам. Более того, позитивные ожидания на нефтяном рынке снижают риски ослабления рубля. При этом в ближайшее время мы не видим факторов в пользу существенного снижения курса USD/RUB ниже 65,5-66. В более долгосрочной перспективе динамика курса будет во многом зависеть от политики ЦБ РФ в части покупок валюты на рынке", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".