Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступают отметки 66.0-66.8.- "Нордеа Банк"

"Рубль получает поддержку наряду с прочими валютами развивающихся рынков благодаря росту аппетита к рисковым активам. На глобальные площадки возвращается умеренный оптимизм на фоне достигнутых договоренностей по итогам прошедшего саммита Большой двадцатки. В частности, лидеры США и КНР в рамках G-20 договорились в течение 90 дней не вводить новых взаимных пошлин и использовать это время для торговых переговоров. Несмотря на объявленное перемирие в торговых спорах, пока преждевременно говорить о реальном прорыве в отношениях между США и КНР. США подчеркнули, что пока перемирие заключено всего лишь до конца 1 кв. 2019г., и если к тому времени сторонам не удастся согласовать большое торговое соглашение, то американская сторона вернется к повышению пошлин. Еще одним позитивным фактором для рубля выступает динамика нефтяных цен, которые дорожают в ходе сегодняшних торгов на 5%. Нефть перешла к росту на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. В то же время позитив в отношении рубля и российских активов продолжат сдерживать повышенные санкционные риски. Помимо недавних событий в Керченском проливе, которые повысили градус напряженности в отношениях России и Запада, у участников рынка в ближайшее время может появиться дополнительный повод для беспокойства и неопределенности. Так накануне глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия в ноябре вновь пыталась вмешаться в ход американских выборов. При этом руководитель оборонного ведомства не пояснил, каким именно образом действовала Россия. На этом фоне рубль не сможет в полной мере воспользоваться позитивом в отношении рисковых активов, а потенциал укрепления российской валюты останется ограниченным. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.0-66.8", - отмечают в "Нордеа Банке".