Рубль начал новый торговый месяц "гэпом" вверх к доллару и евро

Москва. 3 декабря. Доллар США и евро падают на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и уверенно дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,07-66,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,14 руб./$1 (-80,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 75,13 руб./EUR1 (-59,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 71,3 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,1 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 61,59 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги понедельника "гэпом" вверх и уверенно растет в основных валютных парах на фоне роста спроса инвесторов на рисковые активы на новостях о торговом перемирии США-КНР и сильном повышении цен на нефть.

Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Америки, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. В соответствии с договоренностью, достигнутой президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности, сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

"Президент Трамп согласился, что оставит 10%-ные пошлины на товары стоимостью $200 млрд и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%", - сообщил Белый дом.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник уверенно повышаются на фоне новостей со стороны основных мировых стран-производителей. Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

"Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение", - сказал он, комментируя итоги встречи с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. "Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать. И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать", - отметил президент.

Кроме того, в выходные крупнейшая нефтедобывающая канадская провинция Альберта объявила о беспрецедентном шаге - сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с января следующего года.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 4,39% - до $62,07 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в понедельник подскочила на 4,83% - до $53,72 за баррель.

При этом нефть цены на нефть лишь слегка замедлили рост после сообщения о том, что Катар с 1 января 2019 года выходит из ОПЕК. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi). Он подчеркнул на пресс-конференции, что страна не будет выполнять соглашения ОПЕК после выхода, сообщило агентство Bloomberg.