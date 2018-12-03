Итоги саммита G-20 создают на сегодня позитивный фон для рынка рублевых облигаций - Промсвязьбанк

"За всю прошлую неделю доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 7 б.п., 5-летних – на 12 б.п. Основным позитивным фактором для российского рынка облигаций, как и для большинства ЕМ, стали комментарии ФРС, которые инвесторы восприняли как сигнал о возможного замедления повышения долларовых ставок в следующем году. Сегодня и на текущую неделю ожидаем усиления спроса на рублевые облигации благодаря итогам саммита G-20. Наиболее важным является прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также готовность РФ и С.Аравии продлить сделку ОПЕК+ по ограничению добычи с целью поддержания цен на нефть. Сегодня с утра цены на нефть выросли до 62,2 долл за баррель Brent по сравнению с 58,7 долл. за баррель в пятницу. Потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ, на наш взгляд ограничен уровнем в 8,60 – 8,65%, что связано с наличием санкционных рисков, удорожанием фондирования

российских банков, ускорением инфляции и навесом предложения нового госдолга. Итоги саммита G-20 создают на сегодня позитивный фон для рынка рублевых облигаций", - комментирует ситуацию на рынке рублевого долга аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.