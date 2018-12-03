Актуальный диапазон для котировок Brent 61,5-63,5 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent поднялись выше отметки 62 долл./барр. на фоне сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия намерены продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Дальнейший рост цен будет зависеть от параметров этого соглашения: объемов и

графика сокращения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 7 декабря на встрече министерской группы 25 стран ОПЕК+. Актуальный диапазон для котировок Brent 61,5-63,5 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.