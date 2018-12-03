Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре достиг максимума с июля 2017 г, поднявшись до 52,6 пункта - IHS Markit

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2018 года вырос до 52,6 пункта с 51,3 пункта в октябре, согласно исследованию IHS Markit.

Результаты ноябрьского исследования указали на максимальное улучшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях с июля 2017 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как отмечается в обзоре IHS Markit, участники исследования указали на усиление производственного роста в ноябре, причем темпы роста достигли десятимесячного максимума. Полученные данные свидетельствуют о том, что последний подъем был обусловлен увеличением объемов заказов и усилением клиентского спроса. Некоторые компании также сообщали, что производство наращивалось с целью выполнения незавершенных заказов.

Новые заказы, поступившие к российским производителям, существенно увеличились в ноябре с максимальными темпами роста с января 2017 года на фоне привлечения новых клиентов и выпуска новых видов продукции. Улучшение спроса носило широкомасштабный характер, при этом темпы роста экспортных заказов были максимальными за семь месяцев.

Согласно отчету, российские компании увеличивали численность рабочих самыми быстрыми темпами с января 2017 года. "Рост занятости был связан с повышением производственных потребностей. Тем не менее, давление на пропускные мощности осталось слабым в ноябре, поскольку объемы незавершенных заказов сократились пятнадцатый месяц подряд", - говорится в материалах исследования.

Тем временем темпы роста инфляции как закупочных, так и отпускных цен ускорились в ноябре. "Повышение издержек было обусловлено более высокими ценами на импорт на фоне неблагоприятных обменных курсов валют, а также увеличением расходов на топливо. Согласно полученным сообщениям, некоторые компании имели возможность повышать цены на свою продукцию. Уровень инфляции отпускных цен был существенным в целом", - следует из обзора.

Более высокие цены на сырье и материалы, а также удлинение сроков поставок привели к снижению закупочной активности, и рост показателя закупок был незначительным.

Деловые ожидания компаний обрабатывающих отраслей повысились в ноябре. Производители указали на вторую максимальную степень оптимизма с мая 2013 года. Позитивные прогнозы были связаны с выпуском новых видов продукции и выходом на новые рынки.