Итоги переговоров лидеров США и КНР обещают рынкам ралли - Уралсиб

"На встрече «Большой двадцатки» Соединенные Штаты и Китай заключили перемирие в торговой войне, - отмечает эксперт Уралсиба Константин Чернышев. - Стороны решили вернуться за стол переговоров, к тому же американский президент согласился не повышать с января ранее введенные пошлины на китайский импорт объемом 200 млрд долл. до 25%, если в течение 90 дней будет подписано соглашение о торговле между США и КНР. Это на время снимает опасения рынка относительно дальнейшей эскалации

торгового конфликта. Кроме того, Россия и Саудовская согласованно выступили за сокращение добычи ОПЕК+ на 1,3 млн барр./сутки. Конец наступившей недели будет чрезвычайно важным для нефтяного рынка, поскольку 6 декабря в Вене состоится заседание ОПЕК, а в пятницу пройдет саммит ОПЕК+, в ходе которых будут обсуждаться дальнейшие действия коалиции по стабилизации цен на нефть. Кроме того, сегодня ожидаются данные опросов Reuters и Bloomberg об объемах добычи нефти в странах ОПЕК в ноябре".

Также специалист Уралсиба напоминает, что в пятницу в США выйдет отчет по рынку труда, имеющий важное значение для оценки действий ФРС на ближайшем заседании в середине месяца. Рынок полагает, что в ноябре число новых рабочих мест было близким к среднему с начала года уровню – около 205 тыс., а рост оплаты труда достиг уже 3,2% год к году.

"Сегодня мировые рынки будут отыгрывать исход переговоров КНР и США, а также перспективы снижения добычи нефти. Азиатские фондовые индексы сейчас окрашены в зеленый цвет, нефтяные котировки прибавили около 5%, фьючерс на S&P 500 обещает ралли. Российский рынок сегодня имеет все шансы на рост индексов и укрепление рубля. Мы ожидаем, что индекс РТС поднимется утром на 1,5%", - прогнозирует Константин Чернышев.