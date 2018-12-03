Вероятно, индекс МосБиржи поднимется в район сопротивления 2450 пунктов - Алор Брокер

"Скорее всего, индекс МосБиржи поднимется в район сопротивления 2450 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы. Однако рассчитывать на начало рождественского ралли и поддаваться сильной эйфории не следует. Соглашение между США и Китаем носит все-таки половинчатый характер. Не исключено, что многие инвесторы ожидали от встречи в минувшие выходные большего. Не ясна ситуация и с нефтью: каково будет количественное решение ОПЕК+ в конце этой недели и насколько оно сможет снять профицит предложения сырья на рынке и компенсировать рост добычи в Штатах, пока не понятно. Не следует сбрасывать со счетов и большого "черного медведя", который периодически выходит на охоту и легко может опустить котировки нефти на доллар-полтора. Впрочем, если нефть не уйдет сегодня ниже отметки 60 долларов за баррель, вполне вероятно формирование полноценной коррекционной волны отскока в район 65 долларов за баррель. Остаются на повестке дня и антироссийские санкции по "делу Скрипалей". Не исключено, что они могут быть приняты уже в самое ближайшее время, поскольку Путину и Трампу этот вопрос обсудить не удалось. Санкционные страхи будут прежде всего давить на банковский сектор и компании с госучастием, которые могут торговаться "хуже рынка", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.