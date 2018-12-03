Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут вырасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 3 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут вырасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне достигнутых на саммите G20 в Аргентине договоренностей, полагают аналитики

Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в пятницу, завершив в плюсе также неделю и месяц. Участники рынка внимательно следили за переговорами лидеров США и Китая в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, надеясь на договоренности в торговой сфере. Уже после закрытия торгов стало известно, что Дональд Трамп пообещал не вводить новые пошлины на импорт китайских товаров с 1 января 2019 года в обмен на увеличение закупок ряда американских товаров Китаем. Договоренность будет действовать в течение 90 дней.

Помимо этого, рынок оценивал выступление главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса. Он не стал комментировать текущее состояние экономики или планы центробанка относительно повышения ставок, однако объяснил, что объявленный ранее пересмотр инструментов ЦБ по влиянию на денежно-кредитную политику, который стартует в 2019 году, объясняется опасениями слишком низкой инфляции. По словам Дж.Уильямса, средний уровень так называемой "нейтральной" ставки в мире снизился в последнее время на фоне стареющего населения, медленного роста производительности труда и высокого спроса на надежные активы, что приводит к повышенному давлению на инфляцию.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются благодаря новостям о торговом перемирии США-КНР. Вашингтон отложит повышение пошлин китайские товары, Пекин увеличит импорт из Америки, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. В соответствии с договоренностью, достигнутой президентом США Д.Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности, сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем, говорится в заявлении Белого дома.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 1,9%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,07%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК увеличился на 2,62%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,29%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:05 МСК выросло на 1,75%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в понедельник прибавил 1,84%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в понедельник уверенно повышаются на фоне новостей со стороны основных мировых стран-производителей. Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 МСК подорожали на 4,68% - до $62,24 за баррель. На торгах в предыдущий торговый день их цена опустилась на 1,34% и составляла на закрытие $58,71 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в понедельник подскочили на 5,03% - до $53,49 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 1,01%, завершив день на отметке $50,93 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла в пятницу в 2,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 9,257 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,876 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 ноября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,004%, опустившись до 568,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ФПК-001Р-03" (-1,9%), "Газпромбанк БО-15" (-1%) и "МТС-001P-06" (-0,9%), а в лидерах роста - облигации "Сбербанк-001-06R" (+0,33%), "Роснефть-001Р-04" (+0,28%) и "Сбербанк-001-03R" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что РЖД установили ставку 1-го купона облигаций серии 001P-10R на сумму 10 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Ставка устанавливается на весь срок обращения облигаций, ей соответствует доходность к погашению через 3,5 года на уровне 8,94% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 30 ноября. Техническое размещение выпуска запланировано на 7 декабря. Ранее РЖД выходили на рынок облигаций месяц назад, разместив 15-летние облигации серии 001P-09R на 10 млрд рублей по ставке купона 8% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Остальные купоны плавающие и рассчитываются по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу серии 001Р объемом до 150 млрд рублей в ноябре 2016 года. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет. Биржа 6 августа утвердила увеличение объема программы до 350 млрд рублей.

ООО "Транспортная концессионная компания" 12 декабря начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А4" объемом 3,752 млрд рублей. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Срок обращения бондов - 15 лет. ЦБ РФ в августе зарегистрировал три выпуска облигаций компании с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А2", "А3" и "А4" на общую сумму 8,659 млрд рублей. Объем выпуска "А3" составляет 1,374 млрд рублей, "А4" - 3,752 млрд рублей. Компания три раза переносила размещение облигаций выпусков "А3" и "А4". Первоначально размещение бондов было запланировано на 20 марта, оно было перенесено на 22 мая и затем на 20 августа.

ООО "АгроКомплекс" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 0,1% годовых (1 рубль на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Эмитент в декабре 2012 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка текущего купона также 0,1% годовых. Ценные бумаги имеют 10 годовых купонов. По бондам 14 декабря предстоит оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. С декабря 2016 года компания допустила дефолты по выплате купонов и исполнению оферт.

Международный инвестиционный банк (МИБ) приобрел по оферте 4 млн облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил облигации в полном объеме. Накануне оферты эмитент установил ставку 9-10-го купонов на уровне 0,01% годовых. Банк разместил 3-й выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в декабре 2014 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения выпуска - 19 ноября 2024 года.

АО "Открытие холдинг" на внеочередном собрании акционеров приняло решение об утверждении безотзывной оферты по приобретению облигаций серии БО-06. Всего будет погашено 16 млн 27 тыс. облигаций по цене 20% от номинала. Дата начала и окончания приобретения облигаций - 20 декабря. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Владельцы облигаций должны принять предложение эмитента с 10:00 МСК 12 декабря до 18:00 МСК 18 декабря 2018 года. Облигации будут выкуплены по цене 20% от номинала, или 200 рублей за одну облигацию. Кроме того, держателям будет выплачен накопленный купонный доход в размере 168,16 рубля. Таким образом, всего облигационеры получат около 5,9 млрд рублей. Выпуск БО-06 объемом 25 млрд рублей был размещен 28 октября 2016 года с погашением в марте 2036 года. 30 октября по выпуску должна была пройти плановая оферта. Однако обязательства эмитента по приобретению облигаций были прекращены в результате заключения 19 октября 2018 года соглашения о новации между эмитентом и владельцами облигаций.