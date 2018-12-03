В понедельник российский рынок акций будет отыгрывать позитивные итоги саммита G20 - Dukascopy Bank SA

"Первая торговая сессия новой недели на азиатских биржах акций началась со взлета индексов на 2-3%. Дело в том, что инвесторы отыгрывают итоги саммита G20, который состоялся в минувшие выходные в Буэнос-Айресе. В первую очередь на настроениях игроков сказывается достижение временных соглашений между представителями Китая и США по приостановке торгового противостояния. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие нефтедобывающие страны в мире, договорились сократить добычу. На данных новостях стоимость нефти взлетела на 5,5% - до $62,4 за баррель марки Brent. Позитивный внешний фон, складывающийся перед началом торговой недели на "Московской бирже", будет способствовать росту российский индексов акций в понедельник, а в лидерах роста окажутся акции нефтегазовых компаний. Рост курса рубля на предварительных торгах поддержит индекс РТС в начале дня. Что касается глобального рынка, то в фокусе внимания игроков будет индекс деловой активности в производственной сфере ряда европейским стран, который выходит сегодня", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.