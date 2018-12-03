Утренние прогнозы: сильное повышение

В понедельник утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов на рынке РФ. Индекс МосБиржи поднимется выше 2400 пунктов.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На старте торгов ждём роста отечественных индексов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с сильным повышением порядка 1,5-2%, в районе 2430-2440 пунктов. В качестве сильных поддержек выступят уровни 2400, 2390 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2460 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее улучшение состояния внешнего фона, связанное с итогами завершившегося саммита G20 в Аргентине. Не исключено, что позднее он сумеет продолжить повышение в район 2450 пунктов".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок вчера продолжил тенденцию к восстановлению - индекс МосБиржи прибавил 0,7% и локально забирался выше отметки в 2400 пунктов. Сегодня ожидаем консолидации индекса вблизи текущих уровней в ожидании начала саммита G-20, итоги которого могут во многом определить общий риск-аппетит на рынках на следующей неделе".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, достаточно позитивная. Рост цен на энергоносители и предварительная договоренность США и Китая относительно вопросов торговых взаимоотношений, появившаяся по итогам встречи на саммите G20, располагают к покупкам. Мы ожидаем открытия российского фондового рынка "гэпом" вверх, ближайшими целями роста выступят значения 2415 и 2439 пунктов по индексу МосБиржи, 1138 пунктов по индексу РТС".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня вероятно возобновление роста по индексу РТС. Принципиальное соглашение РФ и Саудовской Аравии о продлении ограничений объемов добычи нефти, хотя пока и не принято на уровне ОПЕК+ (регулярная встреча ОПЕК запланирована на 6 декабря), вызвало заметную реакцию на нефтяном рынке - фьючерсы на Brent торгуются выше $62 за баррель (кроме того, канадская нефтеносная провинция Альберта решила временно сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки). Тем временем итог встречи лидеров США и КНР оказался благоприятным и дает основания говорить о возможности "рождественского ралли" на мировых рынках акций - как сообщается, введение взаимных торговых пошлин приостановлено, стороны планируют активизировать переговоры по вопросам торговли".