Рублю по силам начать день приростом на 1-1,2% - FxPro

"Российской валюте по силам начать день приростом на 1-1,2%, что приведет к снижению USD/RUB до 66,15-66,30, а EUR/RUB - до 74,80-75. На наш взгляд, будет неосмотрительно полностью поверить в безоблачное будущее переговоров Китая-США и резкое изменение баланса на рынках. Ситуация с переговорами такова, что все стороны трактуют ее как собственную победу. Все это мы уже видели ранее в этом году, но за подобными событиями последовало расширение тарифов и ужесточение риторики. Кроме того, впереди у курсов валютных пар к рублю важные уровни поддержки. Стоит присмотреться, как будут отыгрывать позитив инвесторы на старте торгов "Московской биржи" и как они поведут себя вблизи уровней 65,5 за доллар и 74,5 за евро. Мы помним, что спад к этим уровням приводил к росту покупок валюты и развитию давления на рубль", - отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.