Ожидаем открытия российского фондового рынка "гэпом" вверх - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, достаточно позитивная. Рост цен на энергоносители и предварительная договоренность США и Китая относительно вопросов торговых взаимоотношений, появившаяся по итогам встречи на саммите G20, располагают к покупкам. Мы ожидаем открытия российского фондового рынка "гэпом" вверх, ближайшими целями роста выступят значения 2415 и 2439 пунктов по индексу МосБиржи, 1138 пунктов по индексу РТС ", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.