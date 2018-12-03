Вероятно возобновление роста по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня вероятно возобновление роста по индексу РТС. Принципиальное соглашение РФ и Саудовской Аравии о продлении ограничений объемов добычи нефти, хотя пока и не принято на уровне ОПЕК+ (регулярная встреча ОПЕК запланирована на 6 декабря), вызвало заметную реакцию на нефтяном рынке - фьючерсы на Brent торгуются выше $62 за баррель (кроме того, канадская нефтеносная провинция Альберта решила временно сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки). Тем временем итог встречи лидеров США и КНР оказался благоприятным и дает основания говорить о возможности "рождественского ралли" на мировых рынках акций - как сообщается, введение взаимных торговых пошлин приостановлено, стороны планируют активизировать переговоры по вопросам торговли. На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция вниз по паре доллар-рубль - приостановка "торговой войны" между США и КНР способствует восстановлению спроса на валюты развивающихся рынков", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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