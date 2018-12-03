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03 декабря 2018 года 09:36
Сегодня ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением порядка 1,5-2% - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с сильным повышением порядка 1,5-2%, в районе 2430-2440 пунктов. В качестве сильных поддержек выступят уровни 2400, 2390 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2460 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее улучшение состояния внешнего фона, связанное с итогами завершившегося саммита G20 в Аргентине. Не исключено, что позднее он сумеет продолжить повышение в район 2450 пунктов", - предполагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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03 декабря 2018 года 16:08
Результаты G20 и перспектива ограничения добычи нефти - основные поводы для укрепления рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль отреагировал на позитив G20 и растущие цены на нефть. Из сырьевых валют лишь канадский доллар демонстрировал заметное укрепление против валюты США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4110 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,63%, недельная снизилась до 7,77%, а... читать дальше
.03 декабря 2018 года 15:40
При сохранении положительного фона индекс МосБиржи может сделать попытку "штурма" максимума в 2502 пункта - БКС
"Индекс МосБиржи открылся "гэпом" вверх, на текущий момент растёт примерно на 2%. Укрепился и российский рубль. Текущая неделя богата на выход макростатистики. Сегодня, например, ряд стран публикует ноябрьские индексы деловой активности. Вечером выступают управляющие ФРС (18:30 мск) и президент... читать дальше
.03 декабря 2018 года 15:14
В целом до конца текущего года рублю по силам вернуться в диапазон 65-66 по отношению к доллару - ИК "ФИНАМ"
налитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что негативная конъюнктура, сложившаяся за последнее время на мировых сырьевых площадках, а также новости из Керченского пролива, которые обострили внешнеполитическую ситуацию, послужили поводом для ослабления курса рубля в ноябре. При восстановлении... читать дальше
.03 декабря 2018 года 14:33
алли на нефтяном рынке продолжится, и нефть может подорожать выше $65 за баррель, если ОПЕК на этой неделе объявит о сокращении добычи, полагают аналитики Goldman Sachs. По их мнению, формулировки соглашения ОПЕК, вероятно, будут сдержанными, в качестве цели может быть заявлена стабилизация... читать дальше
.03 декабря 2018 года 13:55
"Первая торговая сессия зимы началась с роста индексов акций по всему миру, что обусловлено итогами саммита G20, прошедшего в минувшие выходные. В первую очередь инвесторы позитивно восприняли решение Китая и США начать разработку торговых соглашений в ближайшие 90 дней, в течении которых стороны... читать дальше
.03 декабря 2018 года 13:40
Рублевые облигации при нынешних оценках мы рассматриваем как хороший инструмент для размещения капитала - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Многие финансисты ожидают повышения ключевой ставки 14 декабря до 7,75-8%, - указывает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Не опровергаем этих ожиданий: вероятность такого сценария есть, хотя и не полная. Другое дело - оценивать это потенциальное повышение как тенденцию. Мы... читать дальше
.03 декабря 2018 года 13:18
"В начале новой торговой недели и месяца доллар занимает оборонительную позицию против большинства валют. Основным катализатором продаж послужил прорыв в торговых переговорах между США и Китаем на саммите G20 в Аргентине. Лидеры двух стран договорились о временном "прекращении огня" на 3 месяца,... читать дальше
.03 декабря 2018 года 12:58
"Рубль получает поддержку наряду с прочими валютами развивающихся рынков благодаря росту аппетита к рисковым активам. На глобальные площадки возвращается умеренный оптимизм на фоне достигнутых договоренностей по итогам прошедшего саммита Большой двадцатки. В частности, лидеры США и КНР в рамках... читать дальше
.03 декабря 2018 года 12:41
"Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, растет к доллару США на фоне повышенного интереса инвесторов к рискованным активам. Более того, позитивные ожидания на нефтяном рынке снижают риски ослабления рубля. При этом в ближайшее время мы не видим факторов в пользу существенного снижения... читать дальше
.03 декабря 2018 года 12:30
Крипторынок продолжит идти вниз на фоне потери интереса со стороны крупных инвесторов - ГК "Форекс Клуб"
"Основные криптовалюты после недлительной передышки вновь перешли к падению. Новым поводом для снижения котировок стали планы финансовых властей Японии ужесточить контроль за ICO, - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Планируется, что все организаторы ICO уже с января должны будут... читать дальше
.03 декабря 2018 года 12:13
Ренессанс Капитал поднял оценку акций Evraz на 11% и GDR Северстали на 6%, подтвердив рейтинги "покупать" для этих бумаг
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация "покупать" была подтверждена для акций Evraz, глобальных депозитарных расписок (GDR)... читать дальше
.03 декабря 2018 года 11:47
Рынок акций РФ утром подскочил в район ноябрьских максимумов на общемировом оптимизме после саммита G20
Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся в район ноябрьских максимумов по индексам на фоне общемирового оптимизма после итогов саммита G20 - было достигнуто торговое перемирие между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи. читать дальше
.03 декабря 2018 года 11:27
"Индекс доллара (DXY) продолжает консолидацию вблизи отметки в 97 пунктов, однако события прошлой недели дают намеки на возможное снижение темпов роста процентной ставки американского регулятора в следующем году. Итоги саммита G-20 позитивны для валют развивающихся стран. Санкционные риски для... читать дальше
.03 декабря 2018 года 11:16
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост: контракты на нефть Brent торгуются в районе отметки $62,1/bbl, а нефть WTI достигает значений $53,4/bbl. По сравнению с предыдущим закрытием торгов утренний рост цен составляет 4,5-5%. Такая динамика объясняется реакцией рынка на... читать дальше
.03 декабря 2018 года 11:15
"За всю прошлую неделю доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 7 б.п., 5-летних – на 12 б.п. Основным позитивным фактором для российского рынка облигаций, как и для большинства ЕМ, стали комментарии ФРС, которые инвесторы восприняли как сигнал о возможного замедления повышения долларовых ставок в... читать дальше
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