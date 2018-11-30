Рынок акций на неделе подрос на фоне ожиданий итогов саммита G20

Рынок акций РФ на неделе подрос на фоне ожиданий позитивных итогов саммита стран "большой двадцатки" (G20), где ключевым вопросом стало обсуждение торгового противостояния США и Китая. Поддержку рынку также оказало ослабление ожиданий новых антироссийских санкций в связи с напряженностью между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе, хотя эта ситуация привела к отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20.

Тем временем вывод средств нерезидентами продолжился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 22 по 28 ноября составил порядка $160 млн против оттока $60 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $60 млн, неделей ранее отток составил $90 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 26 по 30 ноября вырос на 2,1% - до 2392,5 пункта, индекс РТС прибавил 1,1% и составил 1126,14 пункта на фоне роста доллара за неделю на 0,74 рубля. Нефть Brent за неделю просела на 0,4% или $0,2 (февральский фьючерс), завершая откатом восьмую пятидневку подряд. По итогам ноября индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,2-1,7%, доллар подорожал на 1,41 рубля.

Рынок акций РФ начал неделю с отката во главе со Сбербанком (-4,5%) из-за усиления политической напряженности между Россией и Украиной после событий в Керченском проливе, которые вызвали опасения введения Западом новых антироссийских санкций; индекс РТС упал к уровню середины сентября (район 1080 пунктов), а индекс МосБиржи удержался выше 2300 пунктов за счет ослабления рубля (доллар превысил 67 руб.). Нефть Brent в понедельник подорожала в рамках коррекции до $60,7 за баррель.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, не отреагировав на законные требования погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей Россией было применено оружие, в результате все три судна ВМС Украины задержаны.

Во вторник рынок акций вырос в рамках коррекции, индекс МосБиржи поднялся к 2340 пунктам во главе с обновившими исторический максимум акциями "Норникеля" (+3,5%), индекс РТС отскочил к 1100 пунктам. В ООН призвали РФ и Украину проявить сдержанность и не допустить эскалации кризиса. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и их европейские партнеры недовольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы.

Негативом для внешних рынков стали известия, что президент США Д.Трамп все же намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд со следующего года. Нефть Brent превысила $61 за баррель в ожидании новых договоренностей ведущих производителей сырья на полях саммита G20 в Аргентине.

В среду рынок акций превысил 2380 пунктов по индексу МосБиржи (уровень 1,5-недельной давности) за счет ослабления рубля, раллировавших бумаг "Газпрома" (+7,7%) после известий о вероятном росте дивидендов концерна до двузначной цифры и обновивших свои максимумы акций "Норникеля" (+3,2%). Акции АФК "Система" (+6,1%) выросли на новостях о планах компании выплатить дивиденды по итогам 2018 года (ранее компания отказалась от выплат за 9 месяцев из-за направления средств на сокращение долга). Доллар поднялся к 67,4 рубля после заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, что при сохранении текущей ситуации ЦБ считает вероятным возобновление покупок валюты в 2019 году.

ФРГ и Франция не поддержали предложение о расширении санкций в отношении России в связи с событиями в районе Керченского пролива. Упавшую нефть рынок проигнорировал - Brent откатилась ниже $60 за баррель на статистике Минэнерго США о росте запасов (выросли на 3,58 млн баррелей, при прогнозах роста на 1 млн баррелей) десятую неделю подряд.

В четверг рынок акций вырос вслед за фондовой Европой и нефтью на ожиданиях начала саммита G20 и паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва США; индекс РТС поднялся к уровню 3-недельной давности, превысив 1140 пунктов, а индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 2400 пунктов из-за укрепления рубля (доллар упал к 66,2 рубля на сигналах от Федрезерва США о вероятной паузе в процессе повышения ставок в 2019 году). Лидировали бумаги "Россетей" (+4,1%) на сильном квартальном отчете по МСФО (чистая прибыль выросла на 17,4%, за 9 месяцев - на 9,4%).

Нефть Brent днем обновила минимум более чем за год (цена падала до $57,5 за баррель), после чего возобновила коррекцию вверх и вернулась к $59,7 за баррель.

В пятницу рынок акций вновь просел во главе с "Россетями" (-5,6%) на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Д.Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 из-за того, что задержанные корабли и моряки не вернулись на Украину из России. При этом Д.Трамп отметил, что будет вновь готов к переговорам с российским лидером, когда ситуация в Керченском проливе будет разрешена. Индекс МосБиржи просел к 2390 пунктам, РТС - к 1125 пунктам.

Внешние рынки замерли в ожидании новостей с саммита G20, в частности итогов встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам. Нефть Brent просела ниже $59 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Сибири" (+19%), АФК "Система" (+9%), "Роснефти" (+8%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Белуга Групп" (-16%), ПАО "Обувь России" (-11%), "Трубной металлургической компании" (-7%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе определят итоги саммита G20 по вопросам торгового противостояния США-КНР и предварительного соглашения нефтепроизводителей перед встречей ОПЕК 5-7 декабря. Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2360-2420 пунктов, для индекса РТС - 1080-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".