Рынок акций утром просел на новостях об отмене встречи Трампа и Путина, растут "Транснефть" и "Аэрофлот"

Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу просел по индексам во главе со Сбербанком на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; растут бумаги "Транснефти" и "Аэрофлота".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2393,36 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1132,83 пункта (-0,7%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,4% на фоне ослабления рубля.

Доллар подрос до 66,58 рубля (+0,37 рубля).

Президент США Д.Трамп заявил накануне вечером, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20. "На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он в Twitter.

Он отметил, что будет вновь готов к переговорам с российским лидером, когда ситуация в Керченском проливе будет разрешена.

Подешевели рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), Сбербанка (-1,5% и -1,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

Выросли бумаги "Транснефти" (+2,4%, до 175,5 тыс. руб.), "Аэрофлота" (+2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%).

В середине недели член совета директоров "Транснефти", глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!", что программа выкупа с рынка привилегированных акций "Транснефти" может начаться в следующем году, до этого ее еще предстоит обсудить на комитете по стратегии и на совете директоров.

В США накануне индексы просели из-за протокола Федеральной резервной системы (ФРС) и напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Президент США Дональд Трамп перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "двадцатки" в Аргентине заявил, что ему нравятся торговые отношения с Китаем и в той форме, которая существует сейчас. Он добавил, что не возражает, против торгового соглашения с Пекином. Однако, по словам президента, прямо сейчас в экономику США поступают "миллиарды и миллиарды долларов" в виде введенных американской администрацией в отношении КНР пошлин и налогов.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) убеждены в необходимости повышения базовой процентной ставки в декабре, однако относительно темпов подъема в следующем году существует гораздо больше неопределенности, свидетельствует протокол ноябрьского заседания Федрезерва.

В Азии в пятницу преобладал умеренный рост индексов (Япония и Китай подросли на 0,4-0,8%) в ожидании встречи руководителей Китая и США, но минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Нефть в пятницу консолидируется, Brent проторговывает уровень $60 за баррель в ожидании переговоров о политике в отношении объемов добычи на стартующем в пятницу саммите G20 в Буэнос-Айресе и на встрече ОПЕК+ на следующей неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,93 за баррель (+0,03% и +1,3% в четверг), январская цена WTI - $51,31 за баррель (-0,3% и +2,3% накануне).

Обе эталонные марки нефти могут продемонстрировать недельный подъем (на 1-2%) впервые более чем за два месяца. Однако падение по итогам ноября, вероятно, будет максимальным за 10 лет.

Президент РФ В.Путин в Буэнос-Айресе встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, ситуация на нефтяном рынке будет одной из тем их беседы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Ранее на этой неделе В.Путин говорил, что текущий уровень цен на нефть устраивает Россию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на заседании ОПЕК в Вене в следующий четверг его страна предложит сократить совокупные объемы нефтедобычи картеля, чтобы поддержать цены.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу нейтральный. Нефть торгуется без существенной волатильности, как и валюты стран с сырьевым экспортом. В Азии рассчитывают на позитивные итоги встречи Д.Трампа и Си Цзиньпиня. Д.Трамп уже сообщил, что решил отменить встречу с президентом РФ В.Путиным - для России это негативный сигнал, хотя он может быть расценен как и позитив, раз само общение двух президентов вызывает раздражение у вашингтонских законодателей. В любом случае, уверенности на российском рынке не будет, хотя к вечеру могут появиться заявления из Аргентины.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также полагает, что ключевым событием саммита G20 обещает стать встреча лидеров США и Китая по вопросу торгового соглашения. Если по итогам саммита будет заключено хотя бы рамочное соглашение и инвесторы поверят в отсутствие нового сильного роста импортных пошлин в ближайшее время, спрос на рисковые активы на глобальных рынках может усилиться. Провал же переговоров может способствовать возвращению негативных настроений на рынки и тренд на формирование более негативных ожиданий по темпам роста мировой экономики и прибылей отдельных компаний может стать еще более выраженным.

Тем временем, Д.Трамп отменил встречу с президентом РФ на саммите из-за ситуации в Керченском проливе. С одной стороны, отсутствие встречи может несколько подпортить сантимент в отношении российских активов, однако вряд ли на текущий момент сама встреча могла бы привести к каким-либо важным последствиям. В контексте влияния на рынки (в том числе и российский) переговоры Д.Трампа с Си Цзиньпином имеют гораздо более принципиальное значение, поскольку могут привести к конкретной сделке или хотя бы обозначить план по ее достижению, что в текущих условиях сверхважно для общего риск-аппетита на рынках.

Индекс МосБиржи в пятницу будет консолидироваться вблизи 2400 пунктов в ожидании итогов саммита G20, которые во многом определят общий риск-аппетит на рынках на следующей неделе, считает аналитик.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что ухудшение настроений на рынке вызвано отменой Д.Трампом встречи с В.Путиным на саммите G20 из-за того, что Россия не вернула на Украину задержанные корабли и моряков. Причина отмены встречи выглядит надуманной, скорее всего, корни решения кроются во внутриамериканских раскладах, и Д.Трамп опасается встречи с президентом РФ из-за последующих внутренних политических обострений в США.

Для рынка акций РФ это событие негативное, поскольку на эту встречу возлагались большие ожидания: как минимум - сближение сторон, как максимум - отмена введения хотя бы новых санкций против РФ. Утром на рынке последовала фиксация прибыли игроками, поскольку теперь от саммита G20 следует ждать лишь позитивных новостей в разрешении торгового спора между Китаем и США.

Тем не менее, рынок получил поддержку от подросшей нефти на фоне слухов, что Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос снижения добычи. Глава Минэнерго РФ Александр Новак накануне заявил, что позиция России по этому вопросу еще не сформирована.

Поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2360 пунктов. На фоне растущей нефти можно попробовать продолжать удерживать в портфелях акции "Газпрома", которые еще не полностью отыграли новость о возможном росте дивидендов концерна. Наибольшие потери несут акции Сбербанка, который может наиболее сильно пострадать от новых санкций. Более того, под вечер может начаться традиционное сокращение рублевых позиций и "лонгов" по акциям. Если внешний фон к вечеру из нейтрального не станет позитивным, то распродажи рублевых активов могут усилиться, считает А.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" ПАО "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-7%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,4%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-1,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+17,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,659 млрд рублей (из них 2,789 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).