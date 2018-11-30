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30 ноября 2018 года 10:25

Рубль снижается к доллару и евро на опасениях ухудшения геополитической ситуации вокруг России

Москва. 30 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ухудшения геополитического фона вокруг России после отказа президента США Дональда Трампа от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,3-66,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,43 руб./$1 (+21,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,65 руб./EUR1 (+25,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 23,19 копейки к уровню закрытия четверга, до 70,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,92 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,72 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте последних торгов месяца в ожидании дальнейших новостей, связанных с возможным ужесточением реакции мировых лидеров на российско-украинский конфликт в Керченском проливе.

В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с этим инцидентом. "Мы всегда находились на передней линии в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими санкциями в отношении России", - сказала она журналистам на борту самолета по пути в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20.

Премьер отметила, комментируя ситуацию с задержанием украинских военных кораблей: "Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности".

Накануне вечером также стало известно, что президент США Д.Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20. "На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он в Twitter.

Он отметил, что будет вновь готов к переговорам с российским лидером, когда ситуация в Керченском проливе будет разрешена. "Я буду снова готов к содержательному саммиту (с В.Путиным - ИФ), как только эта ситуация будет урегулирована", - написал Д.Трамп.

Нефтяной рынок продолжает расти умеренными темпами, трейдеры и аналитики ждут переговоров о политике в отношении объемов добычи на стартующем в пятницу саммите G20 в Буэнос-Айресе и на встрече ОПЕК+ на следующей неделе.

Обе эталонные марки нефти могут продемонстрировать недельный подъем впервые более чем за два месяца. Однако падение по итогам ноября, вероятно, будет максимальным за 10 лет.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК увеличилась на 0,47% - до $60,19 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,23%, до $51,57 за баррель.

С начала недели цена североморской нефти увеличилась на 1,6%, американской - на 2,4%.

Президент РФ Владимир Путин в Буэнос-Айресе встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, ситуация на нефтяном рынке будет одной из тем их беседы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ранее на этой неделе В.Путин говорил, что текущий уровень цен на нефть устраивает Россию.


Опубликовано: /Финмаркет/
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