Рубль ускорил снижение к доллару и евро и торгуется вблизи минимальных отметок с начала дня

Москва. 30 ноября. Доллар США и евро уверенно растут и почти полностью отыграли потери предыдущего дня на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине в связи с ухудшением геополитической ситуации вокруг России на фоне ужесточения риторики мировых лидером относительно российско-украинского конфликта в Керченском проливе.

Курс доллара США составил 66,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 67,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,05 руб./EUR1, поднявшись на 65,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 66,49 копейки - до 71,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,07 копейки, до 66,5335 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,13 копейки, до 75,7484 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл рост предыдущего дня и уверенно снижается днем в пятницу, отыгрывая неожиданное ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России перед началом саммита G20 в Аргентине. Участники рынка закрывают "длинные" позиции по рублю после того, как накануне президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Причиной отмены встречи Д.Трампа и В.Путина стал инцидент в Керченском проливе, и, по словам американского президента, он будет вновь готов к переговорам с российским лидером, когда эта ситуация будет разрешена. "Я буду снова готов к содержательному саммиту (с В.Путиным - ИФ), как только эта ситуация будет урегулирована", - написал Д.Трамп в Twitter.

Дополнительным негативным фактором для нацвалюты стало заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что она намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с этим инцидентом.

"Мы всегда находились на передней линии в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими санкциями в отношении России", - сказала журналистам Т.Мэй на борту самолета по пути в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20.

Премьер отметила, комментируя ситуацию с задержанием украинских военных кораблей: "Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности".

Большинство валют emerging markets также демонстрирует негативную динамику к доллару, однако снижается не столь активно, как рубль. Участники рынков находятся в ожидании переговоров Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином относительно торговых взаимоотношений двух стран.

Д.Трамп перед встречей с С.Цзиньпином заявил, что ему нравятся торговые отношения с Китаем и в той форме, которая существует сейчас. Он добавил, что не возражает против торгового соглашения с Пекином. Однако, по словам президента, прямо сейчас в экономику США поступают "миллиарды и миллиарды долларов" в виде введенных американской администрацией в отношении КНР пошлин и налогов.

При этом, как сообщают СМИ, Китай и США обсуждают возможность проведения переговоров с целью разрешения разногласий по вопросам торговли в Вашингтоне в декабре, если переговоры между руководителями обеих стран в Аргентине окажутся успешными.

Как пишет Financial Times, китайскую делегацию может возглавить вице-премьер КНР Лиу Хе, а сами переговоры состояться 12-15 декабря. В свою очередь, по данным The Wall Street Journal, в качестве первого шага стороны могут договориться, что Вашингтон отложит введение пошлин на китайские товары до весны в обмен на готовность Пекина обсудить изменения в китайской экономической политике.

Ранее на этой неделе Д.Трамп подтвердил готовность США обложить ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд (это около половины всего китайского экспорта). Увеличение ставок запланировано на 1 января 2019 года.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в пятницу и практически нивелировали недельный подъем. Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 1,37% - до $59,09 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,73%, до $50,60 за баррель.

С начала недели цена североморской нефти увеличилась на 1 цент, американской - на 22 цента. Между тем с начала ноября Brent упала в цене почти на 22%, WTI - на 23%; это самое резкое месячное падение котировок за 10 лет.

Участники рынка негативно отреагировали на заявления министра энергетики России Александра Новака о том, что объемы нефтедобычи в РФ останутся на стабильном уровне до конца года и что текущие цены на нефть устраивают как производителей, так и потребителей.

Эти заявления были сделаны в преддверии стартующего в пятницу саммита G20 в Буэнос-Айресе и встречи ОПЕК+, которая пройдет на следующей неделе в Вене.

Как заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, в Буэнос-Айресе российский президент встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, и ситуация на нефтяном рынке будет одной из тем их беседы.

"Рубль остается под давлением на фоне повышенных геополитических рисков. Российская валюта снижается в ходе торгов в основных валютных парах после того, как накануне стало известно об отмене переговоров на саммите G20 глав РФ и США. Ранее мы неоднократно отмечали, что рубль и российские госбумаги продолжат весьма чутко реагировать на поступающие сигналы в отношении возможного изменения санкционного режима. Очевидно, что новый виток политических разногласий РФ и Запада оставляет риски повышенными. В этой связи в краткосрочной перспективе рубль будет в меньшей степени реагировать на относительно благоприятный внешний фон, сформировавшийся в отношении рисковых активов", - отметил аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Рубль, отыграв негатив из-за инцидента в Азовском море, в середине недели пробовал укрепиться на фоне неожиданной уязвимости доллара после "голубиных" комментариев ФРС. Однако наступательный порыв российской валюты сорвала новость об отказе американского президента Дональда Трампа от диалога с лидером РФ Владимиром Путиным "на полях" G20. Впрочем, даже без этих переговоров саммит "двадцатки" будет богатым на события. В фокусе внимания инвесторов - предстоящая встреча глав США и Китая, от исхода которой будут зависеть перспективы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином и спрос на активы EM. Не менее важным представляется вероятный обмен мнениями между ключевыми игроками нефтяного рынка накануне заседания клуба ОПЕК+", - подчеркивает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Банк России в пятницу провел аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 188,9 млрд рублей (при лимите 290 млрд рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 7,74% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 1 б.п. - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась также на 1 б.п. - до 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 4 б.п. - до 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п. - до 8,52% годовых.