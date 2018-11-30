Цены "длинных" евробондов РФ, упав в понедельник, к концу недели вышли в "плюс", среднесрочные бумаги остались в "минусе"

Москва. 30 ноября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций, заметно упав в понедельник на фоне обострения российско-украинских отношений из-за инцидента в Керченском проливе, к концу недели вышли в "плюс", в то время как среднесрочные бумаги остались в "минусе"

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте и незначительным изменениям на "длинном" участке кривой доходности.

Суверенные евробонды РФ 26 ноября показали существенное ценовое снижение, в частности, котировки еврооблигаций с погашением в 2047 году снизились в цене на 1 процентный пункт. Ключевым фактором влияния на рынок был рост геополитических рисков из-за произошедшего на выходных задержания Россией трех украинских кораблей вместе с экипажами, которые незаконно пересекли российскую границу. Инвесторы распродавали российские бумаги на опасениях, что эта ситуация может повлечь за собой введение новых санкций в отношении РФ, в том числе и на суверенный долг.

Вместе с тем реакция США на события в Керченском проливе оказалась нейтральной. Посланник США в ООН Никки Хейли, выступая вечером 26 ноября, дала понять, что США воздержатся от дальнейших действий и вместо этого поддержат усилия Европы по ослаблению напряженности. Сообщение Н.Хейли показало, что президент Дональд Трамп склонен дистанцироваться от конфликта. Реакция со стороны ЕС на события в Керченском проливе также была весьма сдержанной (ФРГ и Франция не поддержали предложение о расширении санкций в отношении России), что ослабило ожидания усиления санкционного давления на российские активы.

Все это привело к тому, что уже во вторник ситуация в секторе гособлигаций России стабилизировалась, но сил для отскока у рынка явно не хватало. Рынок отечественных евробондов во второй половине ноября получил сразу два удара: первый - от резкого падения цен на нефть, и второй - от роста геополитических рисков после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Во вторник негативный новостной фон утих, но активность покупателей осталась низкой. Участники рынка с надеждой ждали личной встречи президентов России и США, которая могла состояться в конце недели на саммите "двадцатки", но на фоне усилившихся геополитических рисков позитивных ожиданий от этой встречи стало меньше.

Кроме того, некоторое давление на рынок оказало неожиданное новое предложение валютных бумаг со стороны Минфина, который 27 ноября провел сбор заявок на выпуск 7-летних еврооблигаций, номинированных в евро. Объем размещения составил 1 млрд евро, доходность к погашению - 3% годовых при ставке купона - 2,875% годовых. Цена размещений составила 99,221% номинала. Общий спрос на еврооблигации превысил 1 млрд евро.

В середине недели нейтральная динамика российских еврооблигаций сохранилась. Колебания котировок были незначительными, а активность торгов - невысокой. Отскоку рынка после распродаж начала недели мешали сохраняющиеся ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США.

Активность покупателей отечественных евробондов резко возросла 29 ноября на фоне усилившегося у мировых инвесторов "аппетита к риску" после заявлений главы Федрезерва США, снизивших ожидания относительно темпов повышения ставок в 2019 году. При этом выросли в стоимости облигации как развивающихся, так и развитых стран. Доходность десятилетних US Treasuries снизилась до 3,02% годовых, что стало основным драйвером для снижения доходностей всех еврооблигаций, включая российские бумаги. Причем наибольшим спросом на рынке пользовались наиболее "длинные" выпуски, что позволило им выйти в плюс по итогам недели, в то время как интерес к среднесрочным бумагам был более скромным, и они в итоге остались в умеренном минусе.

Позитивную ценовую динамику базовых активов определили заявления главы ФРС, которые привели к пересмотру инвесторами ожиданий повышения базовой ставки в следующем году. Теперь участники рынка прогнозируют лишь одно повышение ставки в 2019 году, в то время как ранее Федрезерв закладывал возможность трехразового повышения ставки. Помимо заявлений Джерома Пауэлла, прогнозы замедления темпов повышения ставки американским ЦБ базировались также на ожиданиях того, что инфляция в Соединенных Штатах может замедлиться в связи с тем, что цены на сырье заметно упали за последний месяц.

Выступая в экономическом клубе Нью-Йорка в среду, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. "Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - заявил Дж.Пауэлл. Ранее глава Федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

Некоторую нотку пессимизма в последний торговый день месяца внесли новости об отмене встречи президентов США и России "на полях" саммита G20. При этом Д.Трамп отметил, что будет вновь готов к переговорам с российским лидером, когда ситуация в Керченском проливе будет разрешена.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 108,33% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю всего на 3 базисных пункта и 30 ноября составил 191 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,23% (их доходность снизилась на 2 пункта - до 5,59% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,2% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 пункт и составил 251 базисный пункт), с погашением в 2047 году - на 0,98%, до 91,57% от номинала (их доходность снизилась на 7 пунктов и составила 5,86% годовых).

Вместе с тем десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене 0,16%, подешевев до 93,72% от номинала (его доходность выросла на 3 пункта и составила 5,17% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подешевели на 0,11%, с погашением в 2023 году - на 0,2% (спред к US Treasuries расширился на 8 пунктов и составил 167 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,17%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; сдерживать активность покупателей будут сохраняющиеся геополитические риски, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, стабильность конъюнктуры мировых рынков будет продиктована надеждами на возможное "потепление" торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем после встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине. Кроме того, поддержку рынку валютных гособлигаций России и всем российским активам могут оказать итоги запланированной на 6 декабря встречи стран ОПЕК в Вене, на которой могут быть приняты решения в поддержку упавших в последнее время нефтяных цен.