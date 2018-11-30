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30 ноября 2018 года 19:25

Рынок акций РФ в пятницу просел на геополитических новостях и упавшей нефти, но неделя завершилась ростом

Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ в пятницу просел по индексам на фоне дешевеющей нефти и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" саммита G20; неделя закрылась ростом индикаторов.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2392,5 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1126,14 пункта (-1,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,6% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 66,93 рубля (+0,72 рубля).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,1-2,1%, за месяц индексы прибавили 0,2-1,7%; доллар за неделю подорожал на 0,74 рубля, за ноябрь - на 1,41 рубля.

Президент США Д.Трамп заявил в четверг вечером, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в рамках G20. "На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он в Twitter.

Он отметил, что будет вновь готов к переговорам с российским лидером, когда ситуация в Керченском проливе будет разрешена.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-5,6% и -2,6% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%).

Выросли бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%).

Акции "ЛУКОЙЛа" продолжили рост, начавшийся накануне на корпоративных новостях. Так, чистый долг "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев 2018 года сократился в 1,8 раза в годовом выражении и составил 194 млрд рублей. Как заявил CFO "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын в ходе телеконференции, НК решила ускорить программу выкупа своих акций (buyback) с рынка на $3 млрд и может закончить ее уже в следующем году.

В середине недели член совета директоров "Транснефти", глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!", что программа выкупа с рынка привилегированных акций "Транснефти" может начаться в следующем году, до этого ее еще предстоит обсудить на комитете по стратегии и на совете директоров.

В пятницу замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%) Андрей Чиханчин заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов, что компания готова направить на дивиденды более 25% чистой прибыли за 2018 год при соответствующей директиве правительства.

"Татнефть" (MOEX: TATN) (-0,2%) в третьем квартале нарастила прибыль по МСФО в 2,7 раза, до 68,99 млрд рублей, говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали прибыль на уровне 68,91 млрд рублей.

В Азии в пятницу преобладал умеренный рост индексов (Япония и Китай подросли на 0,4-0,8%) в ожидании встречи руководителей Китая и США, в Европе индексы просели (DAX, FTSE теряют 0,1-0,4%), но "плюсует" Америка (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Нефть в пятницу снижается в ожидании переговоров о политике в отношении объемов добычи на стартовавшем в пятницу саммите G20 в Буэнос-Айресе и на встрече ОПЕК+ на следующей неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,86 за баррель (-1,8% и +1,3% в четверг), январская цена WTI - $50,52 за баррель (-1,8% и +2,3% накануне).

Падение нефти по итогам ноября может стать максимальным за 10 лет (Brent упала на $15,75).

Президент РФ В.Путин в Буэнос-Айресе встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, ситуация на нефтяном рынке будет одной из тем их беседы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Ранее на этой неделе В.Путин говорил, что текущий уровень цен на нефть устраивает Россию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на заседании ОПЕК в Вене в следующий четверг его страна предложит сократить совокупные объемы нефтедобычи картеля, чтобы поддержать цены.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в пятницу российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение после нескольких дней уверенного роста. Поводом к продажам послужили новости с полей саммита G20, а также ситуация на внешних площадках. На рынке нефти вновь возобладали продажи, несмотря на заявления о подготовке сделки в рамках ОПЕК+.

По итогам ноября российскому рынку удалось продемонстрировать рост порядка 2% по индексу МосБиржи, тем самым отыграв часть потерь октября. Однако пока говорить о начале полноценного восстановления не приходится. Рынок акций может получить поддержку при определенных обстоятельствах, а именно при заключении сделки в рамках ОПЕК+, снижении напряженности в торговых войнах между США и Китаем, а также ростом ожиданий более плавного ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах в 2019 году.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, днем нефть росла на сообщениях СМИ о возможном сокращении добычи сырья в РФ и ожиданиях, что на заседании ОПЕК+ участники придут также к соглашению по сокращению добычи "черного золота". Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести предложение о значительном снижении добычи (заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 5 декабря, министры стран ОПЕК соберутся 6 декабря, а 7 декабря пройдет расширенное заседание ОПЕК+).

Однако к вечеру в пятницу нефть упала, так как риски переизбытка предложения на рынке никуда не делись. Кроме того, на настроения инвесторов давят сомнения, что США и Китаю удастся прийти к удовлетворительному соглашению по торговым вопросам. В противном случае можно будет наблюдать замедление китайской экономики, а вместе с этим и снижение потребления нефти и нефтепродуктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций просел по индексам после отказа Д.Трампа проводить встречу с В.Путиным на саммите "двадцатки", рубль ослаб, оказавшись под дополнительным давлением из-за падения цен на нефть.

Внимание на саммите будет приковано к торговым переговорам США и Китая. Д.Трамп подает противоречивые сигналы о возможности заключения сделки - на рынке сохраняются риски ужесточения противостояния и повышения пошлин на импорт со следующего года.

Нефть в конце недели упала на сигналах, что Россия не видит необходимости в сокращении нефтедобычи и удовлетворена текущими котировками. Также инвесторы ждут новостей с саммита G20, где должны встретиться лидеры Саудовской Аравии и России.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от района линий нисходящего тренда, которые берут начало в октябре (2410 и 1140 пунктов соответственно). Краткосрочные перспективы рынка с технической точки зрения выглядят умеренно негативными. В начале следующей недели инвесторы будут отыгрывать итоги саммита, на котором могут быть сделаны интересные, в том числе для нефтяного рынка, заявления. Надежда на сокращение нефтедобычи еще остается, но нефтедобывающие страны пока дают понять, что даже в этом случае оно, скорее всего, будет умеренным, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, Д.Трамп отказался встречаться с В.Путиным, а американский Сенат принял необязательную к исполнению резолюцию с осуждением действий РФ в Керченском проливе.

Отечественные нефтяники неплохо переживают очередное снижение котировок нефти, а у газовых компаний вновь проблемы, связанные с очередными попытками США убедить европейских партнеров в неправильности закупок сырья у РФ. Morgan Stanley снизил рекомендацию по бумагам "АЛРОСА" до "держать", а также целевую цену до 110 рублей с 130 рублей, что вызвало негативную реакцию рынка. Неожиданный негатив пришел и для "Газпрома": Польша и Дания приняли окончательное решение о строительстве газопровода протяженностью 900 км, который соединит Польшу к 2022 году с транспортными магистралями норвежских поставок газа в Европу. Именно к 2022 году заканчиваются долгосрочные контракты "Газпрома" с Польшей.

У рынков есть сомнения в том, что Китай согласится со всеми американскими требованиями по торговым вопросам, поскольку Пекин редко идет на уступки под давлением. Ожидания на рынке по поводу повышения ставки ФРС существенно снизились. На будущий год большинство закладывает лишь одно повышение. Для нефти главными вопросами остаются переговоры США и Китая, а также участие РФ в новом соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи, считает А.Кочетков.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, временное "перемирие" (или отсрочка повышения тарифов в том случае, если Китай не согласится) - это максимум, на что готовы пойти США взамен на некие уступки. Перед саммитом Д.Трамп заявил, что США уже удовлетворены тем, что получают миллиарды долларов в результате повышенных пошлин, и заключить сделку больше в интересах Китая. Полный провал сделки не выгоден США, поскольку сильно ударит по финансовым рынкам (с долгосрочными экономическими последствиями), поэтому даже если договоренность не будет достигнута, будет предпринята попытка "сделать хорошую мину при плохой игре".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в пятницу выступили акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-5,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+19,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+12,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+6,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,9%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+2,5%).

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" утвердил дивидендную политику в новой редакции, согласно которой банк перейдет на выплату дивидендов в размере не менее 20% от прибыли по МСФО. Ранее банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ, которая обычно была меньше прибыли по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,49 млрд рублей (из них 19,601 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,586 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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