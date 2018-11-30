Рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в последний день ноября

Москва. 30 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине в условиях заметного усиления негативной динамики на рынке нефти.

Курс доллара США составил 66,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 71,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,79 руб./EUR1, поднявшись на 38,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 56,79 копейки - до 70,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро, хотя и не столь заметными темпами, как на дневных торгах. Участники рынка продолжают продавать рубль на фоне сильного падения цен на нефть и ожидают первых результатов с саммита G20 в Аргентине.

Внимание рынка обращено на президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа после того, как ранее стало известно об отказе американского главы от встречи со своим российским коллегой из-за ситуации в Керченском проливе.

Президент РФ В.Путин и президент США Д.Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга. За церемонией фотографирования из пресс-центра наблюдали десятки журналистов. В.Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Д.Трамп прошел мимо него. Затем главы государств "двадцатки" направились в зал первого пленарного заседания.

Большинство валют emerging markets также демонстрируют негативную динамику к доллару, однако снижаются не столь активно, как рубль. Участники рынков находятся в ожидании переговоров Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином относительно торговых взаимоотношений двух стран.

Д.Трамп перед встречей с С.Цзиньпином заявил, что ему нравятся торговые отношения с Китаем и в той форме, которая существует сейчас. Он добавил, что не возражает против торгового соглашения с Пекином. Однако, по словам президента, прямо сейчас в экономику США поступают "миллиарды и миллиарды долларов" в виде введенных американской администрацией в отношении КНР пошлин и налогов.

При этом, как сообщают СМИ, Китай и США обсуждают возможность проведения переговоров с целью разрешения разногласий по вопросам торговли в Вашингтоне в декабре, если переговоры между руководителями обеих стран в Аргентине окажутся успешными.

Как пишет Financial Times, китайскую делегацию может возглавить вице-премьер КНР Лиу Хе, а сами переговоры могут состояться 12-15 декабря. В свою очередь, по данным The Wall Street Journal, в качестве первого шага стороны могут договориться, что Вашингтон отложит введение пошлин на китайские товары до весны в обмен на готовность Пекина обсудить изменения в китайской экономической политике.

Ранее на этой неделе Д.Трамп подтвердил готовность США обложить ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд (это около половины всего китайского экспорта). Увеличение ставок запланировано на 1 января 2019 года.

Нефтяной рынок усилил падение в ходе торгов в пятницу на сомнениях в том, что ОПЕК+ примет меры для сокращения предложения на рынке. Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 2,07% - до $58,58 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,18%, до $50,33 за баррель.

С начала недели цена североморской нефти снизилась на 22 цента, американской - выросла на 8 центов. Между тем с начала ноября Brent упала в цене на 22%, WTI - почти на 23%; это самое резкое месячное падение котировок за 10 лет.

Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть. Участники рынка негативно восприняли такие комментарии, опасаясь, что Россия выступит против сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ в 2019 году.

Между тем есть опасения, что без снижения добычи рынок ждет очередной избыток предложения, который уже привел к обвалу цен в 2014 году. Вопрос о возможном ограничении добычи, скорее всего, будет обсуждаться на встрече В.Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в ходе саммита G20, проходящего в Буэнос-Айресе.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, в ходе последних торгов месяца рубль заметно слабеет к основным валютам. "Важным элементом давления на его котировки выступает падение цен на нефть. Остальные факторы также по преимуществу имеют негативный характер, однако на вечерних торгах они уступают нефти по силе воздействия. Кроме того, на рубль давит конфликт с Украиной и отказ Д.Трампа от встречи с В.Путиным. Само влияние конфликта с точки зрения его влияния на рубль было исчерпано ранее, однако отказ американского президента от встречи во время саммита G20 именно из-за российско-украинского конфликта сделало его вновь значимым фактором. В целом рубль находится под комплексным давлением, и причин для его покупки пока очень немного", - отметил Т.Нигматуллин.

"К концу рабочего дня в пятницу рубль торговался в минусе к доллару наряду с большинством других валют на развивающихся рынках. При этом потери рубля превышали 1% и были чуть заметнее отрицательной динамики остальных валют emerging markets (менее 1%), что было обусловлено дополнительным влиянием негативного фактора в виде отмены встречи российского и американского президентов на саммите G20. Оказывало давление на отечественную валюту и падение цен на нефть, которые во второй половине дня вновь оказались ниже $59 за баррель по марке Brent. В результате ближе к окончанию рабочего дня пара "доллар-рубль" поднималась выше 67 руб./$1, где последний раз находилась в среду", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,07 копейки, до 66,5335 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,13 копейки, до 75,7484 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу по отношению к четвергу на 12,13 копейки и составил 66,6797 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 26,74 копейки и составил 66,7551 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 118,035 млн, из которых $1 млрд 354,115 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 763,92 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,14 копейки, до 75,7613 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 22,84 копейки и составил 75,8784 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR578,594 млн, из которых EUR262,974 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR315,62 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в пятницу провел аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 188,9 млрд рублей (при лимите 290 млрд рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 7,74% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 1 б.п. - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась также на 1 б.п. - до 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 4 б.п. - до 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п. - до 8,52% годовых.