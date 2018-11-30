Рубль на распутье: после саммита G20 и заседания ОПЕК+ возможны три сценария - БКС

"Курс рубля завершает неделю ослаблением до уровней близких к 67. Рынок до последнего ожидал, что встреча Путина и Трампа "на полях" G20 все же состоится, однако резкий разворот позиции американского руководства спровоцировал новый виток негатива в отношении рубля. На наш взгляд, отмена встречи глав РФ и США носит неоднозначный характер. В качестве основания для отмены переговоров американский лидер указывает на неразрешенность конфликта в Азовской акватории. Естественно, такого рода заявления сигнализируют участникам рынка о том, что негативный фактор геополитического риска в отношении РФ может получить новый импульс. Однако заметим, что большинство представителей западного истеблишмента в данном вопросе пока ограничиваются лишь осуждающей риторикой. Как показал уходящий год, санкционный фон по России обостряется почти мгновенно в случае наличия реальных планов Запада по усилению давления. Инцидент в Азовском море пока что не привел к масштабному оттоку из отечественных активов. На наш взгляд, отказ Трампа от встречи с Путиным может носить условно нейтральный характер в отношении рубля. Курс национальной валюты в этом случае защищен от тех негативных событий, которые разворачивались на российских рынках после сложной встречи Путина и Трампа в Хельсинки этим летом. Тем не менее, курс рубля не может стабилизироваться, поскольку существенных позитивных импульсов и крепкого "нефтяного фундамента" сейчас нет. Ноябрьские "минутки" ФРС подали инвесторам еще один сигнал о возможном снижении градуса ужесточения американской монетарной политики на следующий год. Протокол заседания, на наш взгляд, может содержать указания на повышение гибкости политики ФРС. Об этом говорит общая риторика монетарных властей. Члены FED'а указывают на возможности по уходу от стратегии планомерного повышения ставок в перспективе к более тесному "привязыванию" вектора повышения ставок к изменениям экономических показателей внутри США. Заметим, что политика ЦБ РФ имеет некоторую аналогию с такой позицией ФРС, однако, для отечественной ДКП во главу угла сейчас, по нашим оценкам, ставятся не внутриэкономические процессы, а внешние конъюнктурные факторы воздействия. По нашим наблюдениям, комментарии Пауэлла усилили давление на ожидания инвесторов, предполагающих 3-4 повышения ставки ФРС в следующем году. На данный момент почти нет сомнений в декабрьском повышении ставки, но растет вероятность паузы на мартовском заседании. Это формирует позитивные импульсы для роста аппетитов инвесторов к покупке риска развивающихся стран. Тем не менее, общая неопределённость в рубле не позволяет участникам рынка концентрироваться на данных предпосылках усиления risk-on. Мы по-прежнему считаем, что динамика рубля на ближайшую перспективу будет определяться на этих выходных и в течение следующей недели. Полагаем, что для курса рубля сейчас существует три сценария развития событий. Данные сценарии оцениваются нами как возможные лишь в случае "не-активизации" геополитических рисков в отношении РФ по керченскому вопросу. Реализация оптимистичного сценария видится возможной при появлении на рынке информации о наличии подвижек в сближении позиций США и Китая по торговым вопросам (на первоначальном этапе такой подвижкой может стать отказ США от введения дополнительных тарифов). Вторым главным фактором для оптимистичного развития событий должны стать итоги заседания ОПЕК+. Экспортеры должны достичь консенсуса в вопросе возращения к сокращению добычи (в объемах 1,2-1,4 млн барр./сутки). В этом случае курс рубля может вернуться к фиксации в диапазоне 65,2-66,7 с дальнейшими попытками укрепления до уровней близких к 63-64. Вероятность этого сценария оценивается нами в 30%. В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что США и Китаю, если и удастся достигнуть каких-либо договоренностей по разрешению торговых противоречий, то изначально они будут носить характер "дорожной карты", а сама деэскалация торговой напряжённости будет откладываться на 2019 год. Позитивный эффект на развивающиеся рынки в этом случае окажется более сдержанным. Также в этом сценарии высока вероятность того, что со стороны США могут быть введены новые тарифные ограничения в отношении торговли с китайской стороной. Тем не менее, мы склонны полагать, что по итогам заседания ОПЕК+ вопрос о возвращении к сокращению нефтедобычи на следующий год получит положительное решение. При таком развитии событий ожидаем фиксации курс рубля в диапазоне 65-67,5. Вероятность этого сценария оценивается нами в 45%. Наш пессимистичный сценарий, который может реализоваться с вероятностью 25%, предполагает дальнейшую эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, отражением которой станет более масштабный risk-off в отношении ЕМ. Более существенным негативным фактором в этом сценарии для рубля, на наш взгляд, станет несогласие экспортёров сокращать добычу нефти в следующем году. Считаем, что фундаментальные факторы нефтяного рынка на фоне отсутствия поддержки баланса со стороны участников сделки ОПЕК+ могут увести нефтяные котировки к уровням 50-55$/барр. В этом случае курс рубля, вероятно, девальвируется до уровней 68-71. Также не исключаем вероятности критического спада нефтяных цен к уровням 40$/барр. в 1-2кв 2019 года. Такое развитие может ослабить национальную валюту до уровней 75 и ниже", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.