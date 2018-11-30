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30 ноября 2018 года 18:02
БКС закрыл торговую идею: "лонг в акциях Аэрофлота", рекомендует зафиксировать прибыль
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре инвестбанка.
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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот
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30 ноября 2018 года 19:00
"Рубль опять "подкосила" политика, к данному моменту нацвалюта снижается до 66,87 за доллар. Однако настоящий сигнал на покупку доллара появится при пробитии и закреплении над уровнем 67,4 рубля. Текущий рост "американца" укладывается в рамки коррекции на негативном внешнем фоне", - отмечают в... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:57
"Курс рубля завершает неделю ослаблением до уровней близких к 67. Рынок до последнего ожидал, что встреча Путина и Трампа "на полях" G20 все же состоится, однако резкий разворот позиции американского руководства спровоцировал новый виток негатива в отношении рубля. На наш взгляд, отмена встречи... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:39
Основные драйверы, способные существенно повлиять на рубль, будут отыгрываться в течение ближайших двух недель - ГК "Форекс Клуб"
"Хотя в течение месяца рубль временами проявлял твердость и игнорировал сильные колебания цен на нефть, все-таки он потерял порядка 1,5% к доллару и порядка 1,8% к евро. В пятницу в 21:00 мск американская компания Baker Hughes сообщит недельную статистику по числу буровых установок в США. Впрочем,... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:12
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре инвестбанка. "Идея заработала 19% в абсолютном выражении и за месяц опередила индекс МосБиржи на 14 процентных пунктов. Мы считаем текущий момент хорошей... читать дальше
.30 ноября 2018 года 17:45
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade: "покупать акции "Магнита" (MOEX: MGNT) против его GDR", сообщается в обзоре инвестбанка. "Выкуп локальных акций Магнита в сочетании с временным восстановлением рубля поддержал нашу... читать дальше
.30 ноября 2018 года 17:27
"Рубль вновь подвержен росту рисков внешних ограничений. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,74%, недельная - до 7,78%, а месячная - до 7,99%. Против рубля вновь работают геополитические риски, которые усилились после... читать дальше
.30 ноября 2018 года 16:55
"Цены на нефть теряют ещё 1%, тестируя новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке $57 за баррель, нефть марки WTI уже "проколола" вниз рубеж $50. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на... читать дальше
.30 ноября 2018 года 16:32
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade: "покупать акции "Магнита" (MOEX: MGNT) против его GDR", сообщается в обзоре инвестбанка. читать дальше
.30 ноября 2018 года 16:10
учётом очень высоких неопределённости и рисков, отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник, сегодня не стоит делать новые покупки на рынке акций и переносить их через выходные. Ранее купленные акции пока можно удерживать. Российский рублёвый индекс всё ещё держится выше технического уровня 2350... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:47
Текущая и следующая недели очень насыщены новостями и событиями, которые могут определить судьбу новогоднего ралли на рынке акций, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. "Как ожидается, в субботу в рамках G20 состоится встреча президента... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:19
Рекомендуем к покупке облигации АФК "Система"-001Р-04бо, АФК "Система"-001Р-05бо и АФК "Система"-001Р-07бо - БКС Глобал Маркетс
"Мы рекомендуем к покупке рублевые облигации АФК "Система" - АФК "Система"-001Р-04бо, АФК "Система"-001Р-05бо и АФК "Система"-001Р-07бо - в свете снижения рисков рефинансирования. Эмитент привлек кредитную линию от "Сбербанка" на 5 лет объемом до RUB 105 млрд; кредитоспособность не вызывает... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:03
Рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^ - БКС Глобал Маркетс
"Мы рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^, поскольку выпуски подскочили в доходности и выглядят привлекательно. Отметим низкие риски списания, учитывая статус эмитента как системно значимого банка, сильная поддержка со стороны ключевого акционера –... читать дальше
.30 ноября 2018 года 14:40
"Начавшийся саммит G-20 пока не принес какой-либо определенности в разрешении торгового конфликта между США и Китаем: согласно данным СМИ, у американской стороны есть свой почти бескомпромиссный вариант, с которым Китай либо согласится, либо нет. Временное "перемирие" (или отсрочка повышения... читать дальше
.30 ноября 2018 года 14:15
"Доллар недолго "горевал" по поводу изменения риторики Федрезерва, которое подтвердилось во вчерашнем протоколе. Вслед за намеками Пауэлла на возможную паузу в повышении ставок его коллеги подтвердили, что регулятор может пересмотреть темпы ужесточения политики. Несмотря на довольно неожиданные и... читать дальше
.30 ноября 2018 года 13:47
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,35-67,35 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль, отыграв негатив из-за инцидента в Азовском море, в середине недели пробовал укрепиться на фоне неожиданной уязвимости доллара после "голубиных" комментариев ФРС. Однако наступательный порыв российской валюты сорвала новость об отказе американского президента Дональда Трампа от диалога с... читать дальше
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