По нефти уже созрели все условия для хорошего технического отскока - ИК "ФИНАМ"

"Цены на нефть теряют ещё 1%, тестируя новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке $57 за баррель, нефть марки WTI уже "проколола" вниз рубеж $50. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на саммите G20. Очередная встреча картеля ОПЕК+ пройдёт уже скоро, 6 декабря. Высока вероятность того, что страны нефтяного картеля примут решение вернуться к последнему соглашению по квотам, что должно привести к снижению добычи и стабилизации рынка. Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже созрели все условия для хорошего технического отскока на 10%. В начале декабря мы его, вероятно, увидим", - полагает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.