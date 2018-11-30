Ранее купленные акции пока можно удерживать - ИК "ФИНАМ"

С учётом очень высоких неопределённости и рисков, отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник, сегодня не стоит делать новые покупки на рынке акций и переносить их через выходные. Ранее купленные акции пока можно удерживать. Российский рублёвый индекс всё ещё держится выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак. Пока сохраняются шансы на дальнейший рост, поэтому вплоть до понедельника можно находиться в акциях.