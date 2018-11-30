.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Трамп может лишить рынки акций новогоднего ралли - трейдер "ВТБ Капитала"
.
30 ноября 2018 года 15:47
Трамп может лишить рынки акций новогоднего ралли - трейдер "ВТБ Капитала"
Текущая и следующая недели очень насыщены новостями и событиями, которые могут определить судьбу новогоднего ралли на рынке акций, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. "Как ожидается, в субботу в рамках G20 состоится встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может решить судьбу новогоднего ралли", - сказал трейдер в интервью агентству "Интерфакс" в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". ЧТО ОСТАНОВИТ ПАДЕНИЕ? По словам П.Зиновьева, участники рынка ждали выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в среду, полагая, что его риторика несколько смягчится на фоне последнего обвала фондового рынка (особенно в высокотехнологичном секторе) и цен на нефть. Так и произошло, поэтому рынки немного успокоились. Вторым важным событием станет саммит G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. На его полях пройдет встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина. "Участники рынка не ожидают прорыва от этой встречи и закладывают негативный сценарий, поэтому любая сделка между Китаем и США будет очень сильным катализатором и может спровоцировать новогоднее ралли на рынке акций. Если же никаких договоренностей достигнуто не будет, я думаю, что в этом году нам достанутся только новогодние распродажи", - сказал эксперт. По мнению трейдера, существуют два варианта, которые могут изменить негативный настрой инвесторов: смягчение денежно-кредитной политики ФРС или сделка Китая и США. Российский рынок акций, скорее всего, выиграет от общего позитивного настроя, однако пока из-за падения цен на нефть, глобальных распродаж и геополитических рисков аппетит к риску будет умеренный. "Отмечу, что для российского фондового рынка также будет значимой встреча ОПЕК в Вене 6 декабря, на которой планируется обсуждать вопрос сокращения нефтедобычи", - сказал эксперт. ЛУЧШЕ ЗАНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПОЗИЦИЮ По мнению трейдера, в текущих условиях высокой неопределенности лучше занять защитную позицию. "Я думаю, что сейчас надо большое внимание уделить хеджированию рисков: держать часть капитала в денежных средствах, часть в золоте (можно купить бумаги золотодобывающих компаний), часть в облигациях, а акции покупать очень осторожно", - сказал П.Зиновьев. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИСТОРИИ Среди акций российских компаний есть ряд инвестиционных историй, заслуживающих внимания. "В каждом секторе есть привлекательная история, которая при благоприятном стечении обстоятельств может показать хороший рост", - сказал П.Зиновьев, отметив, что наиболее яркими из них в настоящее время являются АФК "Система" (MOEX: AFKS) и "Газпром" (MOEX: GAZP). "Система" на данный момент выглядит привлекательно, при этом у холдинга есть планы по снижению долговой нагрузки в результате продажи "Детского мира" (MOEX: DSKY). Если это произойдет, то долг "Системы" может снизиться до уровня, который будет комфортным для возобновления выплаты дивидендов. Судя по комментариям менеджмента "Системы", долг на уровне 180 млрд рублей является достаточно комфортным, чтобы начать платить дивиденды", - отметил трейдер. "Газпром" тоже очень долго был в аутсайдерах, поэтому любая позитивная новость, особенно относительно дивидендов, будет приводить к росту котировок его акций. "Газпром" нужно обязательно иметь в портфеле, потому что у его акций очень высокий потенциал роста", - добавил эксперт. Так, например, после того, как зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил "Интерфаксу" в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", что дивиденды "Газпрома" за 2018 год могут выйти на двузначную цифру (после 8,04 рубля на акцию за 2017 год), акции "Газпрома" отреагировали заметным ростом котировок. Кроме того, П.Зиновьев отметил привлекательность GDR Х5, которые пользуются хорошим спросом и имеют высокий потенциал роста котировок. Трейдер также рекомендует покупать привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), так как эти бумаги предлагают высокую дивидендную доходность. При этом эксперт считает, что рынок недостаточно учитывает привлекательность дивидендов на привилегированные акции "Сургутнефтегаза". "Все говорят о том, что дивиденд за 2018 год будет хороший, но покупать не спешат, возможно, из-за того, что дата закрытия реестра наступит еще не скоро. Однако если купить бумаги сейчас, то можно получить дивидендную доходность на уровне 20% за 2018 год и минимум 10% за 2019 год", - сказал он. Металлургический сектор РФ, наверное, единственный, который стоит сейчас избегать, полагает трейдер. По его мнению, в нем слишком много рисков. "Металлургические компании в настоящее время достаточно дорого стоят, единственное, что сдерживает распродажи в секторе, - это хорошая дивидендная доходность. Между тем, сохранение привлекательной дивидендной доходности у металлургических компаний РФ под вопросом. Одним из рисков для дивидендов является потенциальный рост капрасходов в результате увеличения инвестиционных программ. Поэтому здесь бы я аккуратно относился к этим компаниям", - сказал П.Зиновьев.
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сбербанк России, Сургутнефтегаз, Система АФК, Детский мир
.
30 ноября 2018 года 19:00
"Рубль опять "подкосила" политика, к данному моменту нацвалюта снижается до 66,87 за доллар. Однако настоящий сигнал на покупку доллара появится при пробитии и закреплении над уровнем 67,4 рубля. Текущий рост "американца" укладывается в рамки коррекции на негативном внешнем фоне", - отмечают в... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:57
"Курс рубля завершает неделю ослаблением до уровней близких к 67. Рынок до последнего ожидал, что встреча Путина и Трампа "на полях" G20 все же состоится, однако резкий разворот позиции американского руководства спровоцировал новый виток негатива в отношении рубля. На наш взгляд, отмена встречи... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:39
Основные драйверы, способные существенно повлиять на рубль, будут отыгрываться в течение ближайших двух недель - ГК "Форекс Клуб"
"Хотя в течение месяца рубль временами проявлял твердость и игнорировал сильные колебания цен на нефть, все-таки он потерял порядка 1,5% к доллару и порядка 1,8% к евро. В пятницу в 21:00 мск американская компания Baker Hughes сообщит недельную статистику по числу буровых установок в США. Впрочем,... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:12
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре инвестбанка. "Идея заработала 19% в абсолютном выражении и за месяц опередила индекс МосБиржи на 14 процентных пунктов. Мы считаем текущий момент хорошей... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:02
БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре инвестбанка. читать дальше
.30 ноября 2018 года 17:45
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade: "покупать акции "Магнита" (MOEX: MGNT) против его GDR", сообщается в обзоре инвестбанка. "Выкуп локальных акций Магнита в сочетании с временным восстановлением рубля поддержал нашу... читать дальше
.30 ноября 2018 года 17:27
"Рубль вновь подвержен росту рисков внешних ограничений. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,74%, недельная - до 7,78%, а месячная - до 7,99%. Против рубля вновь работают геополитические риски, которые усилились после... читать дальше
.30 ноября 2018 года 16:55
"Цены на нефть теряют ещё 1%, тестируя новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке $57 за баррель, нефть марки WTI уже "проколола" вниз рубеж $50. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на... читать дальше
.30 ноября 2018 года 16:32
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade: "покупать акции "Магнита" (MOEX: MGNT) против его GDR", сообщается в обзоре инвестбанка. читать дальше
.30 ноября 2018 года 16:10
учётом очень высоких неопределённости и рисков, отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник, сегодня не стоит делать новые покупки на рынке акций и переносить их через выходные. Ранее купленные акции пока можно удерживать. Российский рублёвый индекс всё ещё держится выше технического уровня 2350... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:19
Рекомендуем к покупке облигации АФК "Система"-001Р-04бо, АФК "Система"-001Р-05бо и АФК "Система"-001Р-07бо - БКС Глобал Маркетс
"Мы рекомендуем к покупке рублевые облигации АФК "Система" - АФК "Система"-001Р-04бо, АФК "Система"-001Р-05бо и АФК "Система"-001Р-07бо - в свете снижения рисков рефинансирования. Эмитент привлек кредитную линию от "Сбербанка" на 5 лет объемом до RUB 105 млрд; кредитоспособность не вызывает... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:03
Рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^ - БКС Глобал Маркетс
"Мы рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^, поскольку выпуски подскочили в доходности и выглядят привлекательно. Отметим низкие риски списания, учитывая статус эмитента как системно значимого банка, сильная поддержка со стороны ключевого акционера –... читать дальше
.30 ноября 2018 года 14:40
"Начавшийся саммит G-20 пока не принес какой-либо определенности в разрешении торгового конфликта между США и Китаем: согласно данным СМИ, у американской стороны есть свой почти бескомпромиссный вариант, с которым Китай либо согласится, либо нет. Временное "перемирие" (или отсрочка повышения... читать дальше
.30 ноября 2018 года 14:15
"Доллар недолго "горевал" по поводу изменения риторики Федрезерва, которое подтвердилось во вчерашнем протоколе. Вслед за намеками Пауэлла на возможную паузу в повышении ставок его коллеги подтвердили, что регулятор может пересмотреть темпы ужесточения политики. Несмотря на довольно неожиданные и... читать дальше
.30 ноября 2018 года 13:47
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,35-67,35 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль, отыграв негатив из-за инцидента в Азовском море, в середине недели пробовал укрепиться на фоне неожиданной уязвимости доллара после "голубиных" комментариев ФРС. Однако наступательный порыв российской валюты сорвала новость об отказе американского президента Дональда Трампа от диалога с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.