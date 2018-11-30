Рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^ - БКС Глобал Маркетс

"Мы рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^, поскольку выпуски подскочили в доходности и выглядят привлекательно. Отметим низкие риски списания, учитывая статус эмитента как системно значимого банка, сильная поддержка со стороны ключевого акционера – "Газпрома" (Ba3/BB+/BBB-). GPBRU 19^ и GPBRU 20^ привлекательны в качестве

инструментов для удержания до погашения, при этом GPBRU 23^ предполагает больший потенциал роста. Премия за субординированные выпуски и связанные риски переоценена. Доходность GPBRU 19^ и GPBRU 20^ составит 5-6% на горизонте 1-2 года, доходность GPBRU 23^ – 4.8% на горизонте года в случае исполнения "колл-опциона", в противном случае ставка купона составит доходность UST 5 +6,024% (>8%)", - указывают в БКС Глобал Маркетс.