Рынки "зависли над пропастью" - Raiffeisenbank

"Начавшийся саммит G-20 пока не принес какой-либо определенности в разрешении торгового конфликта между США и Китаем: согласно данным СМИ, у американской стороны есть свой почти бескомпромиссный вариант, с которым Китай либо согласится, либо нет. Временное "перемирие" (или отсрочка повышения тарифов, в случае если Китай не согласится) - это максимум, на что готовы пойти США взамен на некие уступки. Перед саммитом Д. Трамп заявил, что США уже удовлетворены тем, что получают миллиарды долларов в результате повышенных пошлин и заключить сделку больше в интересах Китая. Американские рынки, позитивно отреагировавшие на "голубиную" риторику Дж. Пауэлла накануне, замерли на локальных максимумах в ожидании итогов переговоров, но пока перевес на стороне оптимистов (индекс S&P вчера просел всего на 0,22%). Полный провал сделки не выгоден США, поскольку сильно ударит по финансовым рынкам (с долгосрочными экономическими последствиями), поэтому, даже если договоренность не будет достигнута, будет предпринята попытка "сделать хорошую мину при плохой игре". В свете изменившейся риторики главы ФРС публикация протокола с предыдущего заседания, на котором члены комитета выразили уверенность в сохранении экономического роста выше тренда, предполагающего сохранение жесткой монетарной политики, оказалась малозначимой", - отмечают в Raiffeisenbank.