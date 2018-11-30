Ждем снижения индекса МосБиржи к 2380 пунктам - Dukascopy Bank SA

"На глобальном рынке акций в пятницу наблюдается снижение индикаторов, которые двигаются вслед за бумагами сырьевых компаний. Причем в лидерах падения оказались акции металлургических компаний, котировки которых вчера выросли на 4-5%. Так, европейские индексы акций на текущий момент опустились в среднем на 0,5%. Негативный внешний фон сказался и на динамике российских индексов. В первую половину дня индекс МосБиржи отступил от 2400 пунктов, потеряв 0,2%, а индекс РТС опустился на 0,95% из-за ослабления рубля по отношению к доллару США. В связи с усилившимися политическими рисками на новостях об отмене встречи президентов США и РФ на саммите G20 российская валюта с начала дня подешевела на 46 копеек - до 66,67 руб./долл. Что касается второй половины торговой сессии пятницы, то мы ожидаем снижения индекса "Московской биржи" к отметке 2380 пунктов на фоне сокращения инвесторами позиций в бумагах российских эмитентов. Давление на котировки могут оказывать опасения обострения торгового противостояния между США и Китаем сразу после саммита G20", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.