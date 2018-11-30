Американскую валюту есть смысл "подбирать" в диапазоне от 65 до 66 рублей - Аналитика Онлайн

"Курс доллара на "Московской бирже" держится на уровне 66 рублей 40 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 60 копеек. Сокращение добычи нефти среди членов ОПЕК+, скорее всего, состоится. Это довольно позитивный сигнал для нефтяного рынка, а также для российского рынка акций и рубля. Однако пока это лишь слова, и до реальных действий не дошло. Нефтяные трейдеры осторожно расценивают эту новость. Это видно в динамике нефтяных котировок. Текущая неделя может стать первой и единственной неделей ноября, когда котировки "черного золота" закроются в "зеленой зоне". Если в начале декабря рост продолжится, то можно будет говорить о начале полноценной коррекции на рынке. Пока же мы сохраняем свои прогнозы и рекомендации. Считаем, что американскую валюту есть смысл "подбирать" в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Цели до конца текущего года - 67-68, возможны одномоментные прорывы к отметке в 70 рублей за доллар", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.