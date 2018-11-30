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Главная / Мнения аналитиков / Пара EUR/USD остается вблизи отметки 1,14 - "Нордеа Банк"
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30 ноября 2018 года 12:08
Пара EUR/USD остается вблизи отметки 1,14 - "Нордеа Банк"
"В центре внимания рынка вчера был протокол ноябрьского заседания ФРС, в котором регулятор повторил свою уверенность в сохранении сильной динамики американкой экономики. Тем не менее, ФРС сигнализирует о том, что её действия все в большей степени будут определяться поступающими макроэкономическими данными, что естественно в ситуации, когда ставка приближается к нейтральному уровню. Сегодня внимание рынка смещается в сторону данных об инфляции из еврозоны. С учетом опубликованных вчера предварительных данных по инфляции в Германии и в Испании, которые оказались несколько хуже консенсус-прогноза, сегодняшние данные по еврозоне в целом, скорее всего, также продемонстрируют более слабую динамику (ниже консенсус-прогноза в 2.1% г/г). Эта статистика может несколько ослабить позиции евро, вернув его ближе к отметкам 1,135. В то же время ключевой темой для международных площадок остается саммит G20, стартующий сегодня в Аргентине", - отмечают в "Нордеа Банке".
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30 ноября 2018 года 19:00
"Рубль опять "подкосила" политика, к данному моменту нацвалюта снижается до 66,87 за доллар. Однако настоящий сигнал на покупку доллара появится при пробитии и закреплении над уровнем 67,4 рубля. Текущий рост "американца" укладывается в рамки коррекции на негативном внешнем фоне", - отмечают в... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:57
"Курс рубля завершает неделю ослаблением до уровней близких к 67. Рынок до последнего ожидал, что встреча Путина и Трампа "на полях" G20 все же состоится, однако резкий разворот позиции американского руководства спровоцировал новый виток негатива в отношении рубля. На наш взгляд, отмена встречи... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:39
Основные драйверы, способные существенно повлиять на рубль, будут отыгрываться в течение ближайших двух недель - ГК "Форекс Клуб"
"Хотя в течение месяца рубль временами проявлял твердость и игнорировал сильные колебания цен на нефть, все-таки он потерял порядка 1,5% к доллару и порядка 1,8% к евро. В пятницу в 21:00 мск американская компания Baker Hughes сообщит недельную статистику по числу буровых установок в США. Впрочем,... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:12
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре инвестбанка. "Идея заработала 19% в абсолютном выражении и за месяц опередила индекс МосБиржи на 14 процентных пунктов. Мы считаем текущий момент хорошей... читать дальше
.30 ноября 2018 года 18:02
БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре инвестбанка. читать дальше
.30 ноября 2018 года 17:45
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade: "покупать акции "Магнита" (MOEX: MGNT) против его GDR", сообщается в обзоре инвестбанка. "Выкуп локальных акций Магнита в сочетании с временным восстановлением рубля поддержал нашу... читать дальше
.30 ноября 2018 года 17:27
"Рубль вновь подвержен росту рисков внешних ограничений. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,74%, недельная - до 7,78%, а месячная - до 7,99%. Против рубля вновь работают геополитические риски, которые усилились после... читать дальше
.30 ноября 2018 года 16:55
"Цены на нефть теряют ещё 1%, тестируя новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке $57 за баррель, нефть марки WTI уже "проколола" вниз рубеж $50. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на... читать дальше
.30 ноября 2018 года 16:32
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade: "покупать акции "Магнита" (MOEX: MGNT) против его GDR", сообщается в обзоре инвестбанка. читать дальше
.30 ноября 2018 года 16:10
учётом очень высоких неопределённости и рисков, отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник, сегодня не стоит делать новые покупки на рынке акций и переносить их через выходные. Ранее купленные акции пока можно удерживать. Российский рублёвый индекс всё ещё держится выше технического уровня 2350... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:47
Текущая и следующая недели очень насыщены новостями и событиями, которые могут определить судьбу новогоднего ралли на рынке акций, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. "Как ожидается, в субботу в рамках G20 состоится встреча президента... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:19
Рекомендуем к покупке облигации АФК "Система"-001Р-04бо, АФК "Система"-001Р-05бо и АФК "Система"-001Р-07бо - БКС Глобал Маркетс
"Мы рекомендуем к покупке рублевые облигации АФК "Система" - АФК "Система"-001Р-04бо, АФК "Система"-001Р-05бо и АФК "Система"-001Р-07бо - в свете снижения рисков рефинансирования. Эмитент привлек кредитную линию от "Сбербанка" на 5 лет объемом до RUB 105 млрд; кредитоспособность не вызывает... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:03
Рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^ - БКС Глобал Маркетс
"Мы рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^, поскольку выпуски подскочили в доходности и выглядят привлекательно. Отметим низкие риски списания, учитывая статус эмитента как системно значимого банка, сильная поддержка со стороны ключевого акционера –... читать дальше
.30 ноября 2018 года 14:40
"Начавшийся саммит G-20 пока не принес какой-либо определенности в разрешении торгового конфликта между США и Китаем: согласно данным СМИ, у американской стороны есть свой почти бескомпромиссный вариант, с которым Китай либо согласится, либо нет. Временное "перемирие" (или отсрочка повышения... читать дальше
.30 ноября 2018 года 14:15
"Доллар недолго "горевал" по поводу изменения риторики Федрезерва, которое подтвердилось во вчерашнем протоколе. Вслед за намеками Пауэлла на возможную паузу в повышении ставок его коллеги подтвердили, что регулятор может пересмотреть темпы ужесточения политики. Несмотря на довольно неожиданные и... читать дальше
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