Пара EUR/USD остается вблизи отметки 1,14 - "Нордеа Банк"

"В центре внимания рынка вчера был протокол ноябрьского заседания ФРС, в котором регулятор повторил свою уверенность в сохранении сильной динамики американкой экономики. Тем не менее, ФРС сигнализирует о том, что её действия все в большей степени будут определяться поступающими макроэкономическими данными, что естественно в ситуации, когда ставка приближается к нейтральному уровню. Сегодня внимание рынка смещается в сторону данных об инфляции из еврозоны. С учетом опубликованных вчера предварительных данных по инфляции в Германии и в Испании, которые оказались несколько хуже консенсус-прогноза, сегодняшние данные по еврозоне в целом, скорее всего, также продемонстрируют более слабую динамику (ниже консенсус-прогноза в 2.1% г/г). Эта статистика может несколько ослабить позиции евро, вернув его ближе к отметкам 1,135. В то же время ключевой темой для международных площадок остается саммит G20, стартующий сегодня в Аргентине", - отмечают в "Нордеа Банке".