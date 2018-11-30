Рубль остается под давлением на фоне повышенных геополитических рисков - "Нордеа Банк"

"Российская валюта сдержанно снижается в ходе утренних торгов пятницы в основных валютных парах после того, как накануне стало известно об отмене переговоров на саммите G20 глав РФ и США. Ранее мы неоднократно отмечали, что рубль и российские госбумаги продолжат весьма чутко реагировать на поступающие сигналы в отношении возможного изменения санкционного режима. Очевидно, что новый виток политических разногласий РФ и Запада оставляет риски повышенными. В краткосрочной перспективе рубль будет в меньшей степени реагировать на относительно благоприятный внешний фон, сформировавшийся в отношении рисковых активов. Краткосрочными ориентирами для пары USD/RUB продолжат выступать отметки 66,4-67,4", - указывают аналитики "Нордеа Банка".