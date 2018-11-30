Нефтяные цены не смогут продемонстрировать заметный рост - "Нордеа Банк"

"Нефтяной рынок демонстрирует осторожный оптимизм на фоне сообщений о возможном сокращении добычи ОПЕК+. Накануне стало известно, что РФ согласна с необходимостью снижения добычи нефти в соответствии с условиями соглашения ОПЕК+. Кроме того, по данным Reuters, российская и саудовская стороны на текущий момент находятся на стадии обсуждения деталей такого решения. Саудовская Аравия предлагает уменьшить производство на 1 mbd, однако Россия хотела бы снизить свою квоту, которая, если сохранятся прежние условия, могла бы составить 166 tbd. В ближайшие дни участники рынка продолжат занимать выжидательную позицию. Дополнительные сигналы по вопросу возможного сокращения ОПЕК+ могут появиться уже в выходные дни на саммите G20, где глава РФ планирует обсудить нефтяной рынок с принцем Саудовской Аравии. Однако окончательно вопрос, как ожидается, будет решен по итогам встречи стран ОПЕК+ 6-7 декабря. Несмотря на то, что наш базовый сценарий предполагает, что члены ОПЕК+ сохранят роль балансирующего производителя и примут решение о сокращении уровня добычи, нефтяные цены не смогут продемонстрировать заметный рост, учитывая текущий уровень добычи", - отмечают специалисты "Нордеа Банка".