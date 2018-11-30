В ожидании новостей с саммита G-20 видим рубль вблизи 66,50/USD - РФПИ

"Несмотря на растущее количество негативных комментариев о перспективах рубля в 2019 г. из-за вероятного возобновления покупок валюты для Минфина, по-прежнему считаем такого рода опасения преувеличением, учитывая достаточный запас прочности со стороны текущего счета в 1К19. Полагаем, что фактор возобновления FX операций на рынке с самого начала учитывался рынком, поэтому рубль, отчасти, и не укреплялся так сильно после объявления перерыва в покупках от ЦБ. Сегодня в ожидании новостей с саммита G-20 видим рубль вблизи 66,50/USD", - отмечают в РФПИ