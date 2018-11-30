Локально котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 доллара/баррель - Промсвязьбанк

"Вчера котировки Brent приостановили падение после сообщения о том, что Россия намерена поддержать идею сокращения добычи нефти. Вероятность достижения соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК+ выросла. Теперь инвесторы будут фокусироваться на его возможных параметрах, а именно объемах и графике сокращения, которые определят динамику запасов в 2019 году. Решение о уменьшении добычи не менее чем на 1 млн барр./сут. с начала следующего года может привести к дефициту на рынке в первом полугодии 2019 года, и это будет отражаться в котировках ближних нефтяных фьючерсов, цены вернутся к отметке 70 долл./барр. до конца текущего года. Достижение этого ценового уровня будет зависеть от конкретных параметров соглашения. Трейдеры будут ждать новых сигналов от производителей нефти с саммита G20, который начинается сегодня в Аргентине, где представители России и Саудовской Аравии могут обсудить ситуацию на рынке. Локально котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 доллара/баррель", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.