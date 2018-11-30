Российская валюта вряд ли пройдет вниз отметку 66 за доллар - Алор Брокер

"Сегодня мы не видим поводов для продолжения укрепления рубля - одной растущей нефти для этого недостаточно, и российская валюта вряд ли пройдет вниз отметку 66 за доллар. Более того, под вечер может начаться традиционное сокращение рублевых позиций и "лонгов" по акциям. И если внешний фон к вечеру из нейтрального не станет позитивным, то распродажи рублевых активов могут усилиться", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.