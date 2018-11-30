Отток капитала из акций РФ увеличился почти втрое из-за одного фонда - БКС

Российские акции по итогам недели, завершившейся 28 ноября, сильно пострадали из-за оттока порядка $150 млн со стороны одного из крупнейших фондов, инвестирующего в развивающиеся европейские страны (Emerging Europe fund), говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 22 по 28 ноября 2018 года составил $180 млн против оттока $90 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $160 млн против оттока $60 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $60 млн, неделей ранее отток составил $90 млн.

По итогам недели, завершившейся 28 ноября, из облигаций РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) ушло $20 млн, неделей ранее отток составил $30 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался отток средств на уровне $4 млн.