Новый день рынок акций может начать с лёгкой коррекции - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть торгуется без существенной волатильности, как и валюты стран с сырьевым экспортом. В Азии рассчитывают на позитивные итоги встречи Д. Трампа и Си Цзиньпиня. Д. Трамп уже сообщил, что решил отменить встречу с президентом РФ В. Путиным. Соответственно, для РФ это негативный сигнал, хотя он может быть и позитивным, если само общение двух президентов вызывает раздражение у вашингтонских законодателей. В любом случае, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, уверенности на российском рынке не будет, хотя к вечеру могут появиться заявления из Аргентины. Соответственно, новый день рынок акций может начать с лёгкой коррекции.