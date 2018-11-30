Ждем небольшого снижения рынка акций - Алор Брокер

"Рынок акций вырос вчера на 0,7% и закрылся в двух шагах от важной отметки 2400 пунктов. Впрочем, в течение дня этот уровень "прокалывался", что давало надежду на продолжение роста. Однако вчера Трамп объявил об отмене встречи с Путиным из-за того, что Россия не вернула на Украину задержанные корабли и моряков. Причина в общем-то выглядит надуманной, скорее всего, корни отмены встречи кроятся во внутриамериканских раскладах, и Трамп боится встречи с президентов РФ из-за обязательно последующих потом внутренних политических обострений. Однако для нашего рынка это событие негативное - на эту встречу возлагались большие ожидания. Впрочем, если посмотреть на вечернюю динамику фьючерсов и рубля, то новость несильно напугала трейдеров. Но с открытием рынка акций, скорее всего, мы увидим фиксацию прибыли, поскольку теперь от саммита следует ждать лишь позитивных новостей в разрешении торгового спора между Китаем и США. Но рынок получит поддержку от растущей нефти - прошли слухи, что Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос снижения добычи. Глава Минэнерго РФ Александр Новак вчера заявил, что позиция России по этому вопросу еще не сформирована. Но он сказал это еще до появления новости об отмене Трампом встречи с Путиным, поэтому вполне возможно, что после твита американского лидера Россия быстро определилась с вопросом уровня добычи. И все-таки мы ждем небольшого снижения рынка акций, возможно, в район поддержки 2360 пунктов", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.