Утром в пятницу возможна консолидация по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в первой половине дня возможна консолидация по индексу РТС. Стартующий сегодня в Аргентине саммит G20 остается потенциальным источником новостей для рынка - как для глобального (результатом встречи Д. Трампа с С. Цзиньпином может стать изменение в отношениях двух стран в сфере торговли), так и для российского (на завтра запланирована встреча лидеров США и РФ). На валютном рынке индекс доллара (DXY) находится под давлением после изменения ожиданий в отношении денежной политики ФРС, но пробой вниз уровня 66 по паре доллар-рубль пока выглядит маловероятным - роль сдерживающего фактора для курса рубля играет динамика цен на нефть", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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