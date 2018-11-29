Рубль уверенно растет к доллару и евро на вечерних торгах четверга

Москва. 29 ноября. Доллар США и евро уверенно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером и торгуются вблизи минимальных отметок с начала торговой сессии; рубль растет к бивалютной корзине на фоне усиления спроса на риск и позитивной динамики валют emerging markets.

Курс доллара США составил 66,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 81,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,29 руб./EUR1, опустившись на 86,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 83,61 копейки - до 70,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая рост интереса инвесторов к рисковым активам и позитивную динамику валют emerging markets на фоне роста вероятности замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США после состоявшегося днем ранее выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

В частности, Дж.Пауэлл отметил, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. "Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - сказал он во время выступления в экономическом клубе Нью-Йорка.

Ранее Дж.Пауэлл отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

Позитивным фактором для рубля также выступает снижение геополитической напряженности вокруг России после того, как стало известно, что ЕС не намерен вводить новые антироссийские санкции из-за недавнего инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на своих источников в ЕС и российских дипломатических кругах.

Кроме того, рынок позитивно оценил новость о том, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина планируется в Буэнос-Айресе в середине дня в субботу, о чем "Интерфаксу" сообщил информированный источник в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп поставил условием встречи с российским президентом результаты "полного отчета" о задержании Россией в воскресенье трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту после снижения в первой половине дня обновления минимальных значений с октября 2017 года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,52% - до $59,99 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,6% - до $51,6 за баррель.

Внимание трейдеров приковано к саммиту G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. На этом мероприятии, в частности, запланирована встреча президента России В.Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопрос нефтедобычи, однако у них есть свои причины, которые могут воспрепятствовать ее сокращению.

С одной стороны, В.Путин накануне заявил, что текущие цены на нефть устраивают Россию. Профицит бюджета и слабый рубль защищают Россию от негативного влияния обвала нефтяных котировок.

С другой стороны, на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи руководство Саудовской Аравии вряд ли захочет вызвать недовольство президента США Д.Трампа, который неоднократно призывал отказаться от мер по повышению цен на нефть.

Вопрос сокращения нефтедобычи будет решаться на встрече ОПЕК в Вене 5-7 декабря, в которой примут участие партнеры организации.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, рубль укрепился в ходе торгов четверга. "Это связано как с повышением цен на нефть, так и со снижением геополитических рисков после того, как стало известно, что встреча В.Путина и Д.Трампа все же состоится. Ожидание переговоров президентов двух стран способствует спаду санкционных рисков и, следовательно, росту котировок рубля", - сказал Д.Порывай.

"Российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Рост спроса на высокорисковые активы и восстановление цен на нефть способствовали интересу к рублю и позволили национальной валюте отыграть потери, понесенные в начале недели. Вполне возможно, что "медведи" в паре "доллар-рубль" продолжат владеть инициативой, чему поспособствует дальнейшее восстановление цен на нефть, в преддверии встречи ОПЕК+. В этом случае американская валюта может уже в начале следующей недели сделать шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 руб./$1", - подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 ноября на 30,94 копейки, до 66,6342 руб./$1, и увеличил курс евро на 37,06 копейки, до 75,8897 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в четверг по отношению к среде на 62,1 копейки и составил 66,5584 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 70,58 копейки и составил 66,5162 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 844,794 млн, из которых $1 млрд 250,394 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 594,4 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 15,44 копейки, до 75,8127 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 13,94 копейки и составил 75,6747 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR690,098 млн, из которых EUR305,266 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR384,832 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 7,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,98% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой, оставшись на уровне 8,49% годовых.