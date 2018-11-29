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29 ноября 2018 года 19:35

Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за миром, индекс РТС поднялся к уровню 3-недельной давности

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за фондовой Европой и нефтью на ожиданиях саммита G20 и паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва США; индекс РТС поднялся к уровню 3-недельной давности, а индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 2400 пунктов из-за укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2398,56 пункта (+0,7%, максимум дня - 2410,24 пункта), индекс РТС - 1141,3 пункта (+2,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,1%.

Доллар упал до 66,21 рубля (-0,75 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,1% и +3,4% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,9% и +2,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%).

ПАО "Россети" по итогам работы в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 9,4% (до 88,7 млрд рублей), в третьем квартале прибыль выросла на 17,4% (до 31,72 млрд рублей). Показатель EBITDA в июле-сентябре вырос с 72,35 млрд рублей до 76,26 млрд рублей.

Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" оказали корпоративные новости. Так, чистый долг "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев 2018 года сократился в 1,8 раза в годовом выражении и составил 194 млрд рублей. Как заявил CFO "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын в ходе телеконференции, НК решила ускорить программу выкупа своих акций (buyback) с рынка на $3 млрд и может закончить ее уже в следующем году.

Подешевели бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%). Также просели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%, до 12,691 тыс. рублей) после обновления днем исторического максимума (бумаги достигали 12,97 тыс. рублей).

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,4%, Китай просел на 1,3%), растет Европа (FTSE, CAC 40 прибавляют 0,5-0,6%, DAX просел на 0,1%), но корректируется вниз после роста накануне Америка (индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Рынки ранее поддержало выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее - рынок расценил это как сигнал, что Федрезерв может сделать паузу в цикле повышения ставки в следующем году.

Выступая в экономическом клубе Нью-Йорка в среду, Дж.Пауэлл заявил, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. "Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - приводит его слова MarketWatch.

Ранее глава Федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

В центре внимания рынка - предстоящий саммит G20 в Буэнос-Айресе: трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношениях двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу для обсуждения ситуации в торговой сфере.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Д.Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами. Он подтвердил, однако, предыдущее заявление Д.Трампа, что Вашингтон готов провести новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта в случае отсутствия прогресса в переговорах с председателем КНР.

Нефть Brent днем обновила минимум более чем за год (цена падала до $57,5 за баррель), после чего начала корректироваться вверх. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $59,77 за баррель (+1,2% и -2,4% в среду), январская цена WTI - $51,37 за баррель (+2,2% и -2,5% накануне).

Давление на рынок ранее оказала статистика Минэнерго США, показавшая рост запасов нефти в стране за прошлую неделю на 3,58 млн баррелей (до 401,5 млн баррелей) при прогнозах роста на 0,4-1 млн баррелей. Подъем был зафиксирован по итогам десятой недели подряд.

Как отмечают аналитики компании "Алор брокер", рынок акций в четверг продолжил рост, начавшийся на фоне ослабления рисков в российско-украинском конфликте. Индексу РТС удалось подняться выше 1140 пунктов, что является благоприятным сигналом для продолжения роста. При этом модель "двойная вершина" на дневном графике рублевого индикатора МосБиржи предупреждает о рисках падения к поддержке 2280 пунктов.

Мировые рынки зарядились оптимизмом от выступления главы ФРС, которое сократило ожидания повышения ставки в 2019 году. Американские биржи открылись снижением в преддверии саммита G20, стартующего в пятницу. Нефтяные котировки ведут себя крайне волатильно перед встречей, на которой почти со 100%-ной уверенностью прозвучат комментарии относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия тем временем дала понять, что не пойдет в одиночку на снижение производства "черного золота", хотя ее совсем не устраивает текущая цена Brent. Россия, другой мировой лидер-экспортер, заявила, что для бюджета страны цены около $60 за баррель вполне приемлемы. Если страны все же смогут договориться на саммите, то "быки" постараются увести котировки выше $65 за баррель, полагают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что нефть смогла отскочить вверх на новостях о том, что Россия признает необходимость сокращения добычи и ведет переговоры с Саудовской Аравией. Также поддержку российским акциям оказал рост в США, прошедший днем ранее на заявления председателя ФРС. Индекс МосБиржи сделал еще один шаг к ближайшему сопротивлению 2450 пунктов - его пробой откроет дорогу к максимумам года, а также простимулирует спекулятивные покупки в российских акциях.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, акции "Россетей" выросли на 3% после отчета, но потенциал дальнейшего подъема более существенный. Фактически у "Россетей" показатель P/E находится ниже 1,5. Основным сдерживающим фактором остаются дивиденды, но тенденции в государственных компаниях постепенно смещаются в сторону увеличения выплат акционерам. Соответственно, в ближайшие кварталы "Россети" могут пересмотреть свой подход к дивидендам. Сильный отчет "Россетей" спровоцировал покупки в секторе электроэнергетики, где выросли надежды на увеличение дивидендных выплат.

Прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-0,8%) упала по итогам января-сентября на 40% (до $215,698 млн). Рубль в четверг продолжил укрепление, одним из поводов стали участившиеся прогнозы о том, что ЦБ РФ может превентивно повысить ставку на декабрьском заседании. Вероятность повышения на 25 базисных пунктов можно оценить не выше 30%, так как реальных оснований для этого пока нет. Курс рубля остается относительно стабильным, официальная инфляция все еще ниже целевого уровня.

Европа вполне позитивно отреагировала на достаточно мягкие заявления председателя ФРС Дж.Пауэлла о близости ставки к нейтральному уровню. В США запасы нефти растут уже десять недель подряд, а президент РФ заявил о том, что $60 за баррель - это цена, которая вполне устраивает РФ. Кроме того, надежды на саммит G20 и перемирие между США и КНР могут не оправдаться, так как Пекин не был замечен в склонности публично отказываться от своей позиции под давлением. Соответственно, перспективы совместного решения ОПЕК+ по сокращению производства остаются не столь очевидными, а продолжение торговой войны между лидерами мировой экономики продолжит давить на глобальный спрос, отмечает аналитик.

С другой стороны, если оценивать график Brent с позиций технического анализа, то текущий "медвежий" рынок почти достиг своей цели - потенциал снижения еще сохраняется до $53-54, но более масштабное снижение уже будет означать отражение глобального экономического кризиса, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+6,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,3%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3,7%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,7%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,814 млрд рублей (из них 16,139 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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