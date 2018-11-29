Цены евробондов РФ в четверг подрастают на фоне усилившегося "аппетита к риску" после заявлений главы ФРС

Москва. 29 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг заметно подрастают на фоне как усилившегося у мировых инвесторов "аппетита к риску" после заявлений главы Федрезерва США, которые снизили ожидания относительно темпов повышения ставок в 2019 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также растут в цене, но более скромными темпами, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 28 ноября на 11 базисных пунктов и составила 108,36% от номинала, что соответствует доходности 4,725% годовых (снижение на 4 базисных пункта).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 6 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 97,72% от номинала. Их доходность снизилась на 2 пункта и составила 2,81% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2 пункта и составил 191,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 28 ноября на 143 базисных пункта - до 103,86% от номинала (доходность снизилась на 10 базисных пунктов - до 5,59% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 142 базисных пункта - до 100,89% от номинала (доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 5,57% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 67 базисных пунктов - до 97,6% от номинала (доходность снизилась на 11 пунктов - до 5,14% годовых), с погашением в 2023 году - на 40 базисных пунктов, до 101,52% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов - до 4,52% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 195 базисных пунктов - до 91,84% от номинала (доходность снизилась на 15 пунктов и составила 5,84% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 54 базисных пункта, до 93,64% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 5,18% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации активно растут в цене вслед за повышением оптимизма инвесторов на глобальных рынках. При этом растут в стоимости облигации как развивающихся, так и развитых стран. В результате, доходность десятилетних US Treasuries снизилась до 3,02% годовых, что стало основным драйвером для снижения доходностей всех еврооблигаций, включая российские бумаги. В свою очередь позитивную ценовую динамику базовых активов определи заявления главы ФРС, которые привели к пересмотру инвесторами ожиданий повышения базовой ставки в следующем году. Теперь участники рынка прогнозируют лишь одно повышение ставки в 2019 году, в то время как ранее Федрезерв закладывал возможность трехразового повышения ставки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

"Помимо заявлений Джерома Пауэлла, прогнозы замедления темпов повышения ставки американским ЦБ базируются также на ожиданиях того, что инфляция в Соединенных Штатах может замедлиться в связи с тем, что цены на сырье заметно упали за последний месяц", - отметил Д.Монастыршин.

Выступая в экономическом клубе Нью-Йорка в среду, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. "Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - заявил Дж.Пауэлл. Ранее глава Федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко. Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.