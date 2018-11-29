Распродажи доллара на рынках EM позволили рублю обновить максимум с начала недели - ИК "Велес Капитал"

"В четверг рубль упрочил свое преимущество, обновив максимум с начала недели (так, пара доллар/рубль опускалась до 66,13 руб.). Наряду с другими валютами развивающихся рынков рубль большую часть дня в четверг отыгрывал выступление главы ФРС, чьи слова в отношении текущего уровня процентных ставок в США показались участникам рынка более мягкими, чем прежде. Дополнительную поддержку отечественной валюте придавала и информация о том, что встреча лидеров РФ и США на полях G20 все-таки должна состояться. В подобных условиях рубль вновь не замечал падения котировок нефти, которые еще накануне "закрепились" ниже 60 долларов за баррель марки Brent. К окончанию рабочего дня доллар терял на внутреннем рынке порядка 1,1%. Основные "коллеги" рубля по рынкам EM показывали схожее укрепление (турецкая лира, южноафриканский рэнд). Предстоящая встреча лидеров РФ и США на саммите G20 по-прежнему остается ключевым событием, в преддверии которого инвесторы займут выжидательные позиции на внутреннем рынке. Хотя ожидаемая встреча больше выступает фактором, поддерживающим рубль, нельзя исключать, что даже если она состоится, ее итоги могут не оправдать надежд участников рынка, и в этих условиях доллар может предпринять попытки возвращения в диапазон 67-68 рублей", - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.