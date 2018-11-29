Если страны все же смогут договориться на саммите, то "быки" постараются увести котировки нефти выше $65 - Алор Брокер

"Нефтяные котировки ведут себя крайне волатильно перед встречей, на которой почти со 100%-ой уверенностью прозвучат комментарии относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия дала понять, что не пойдет в одиночку на снижение производства "черного золота", хотя ее совсем не устраивает сегодняшняя цена Brent, которая к данному моменту составляет $59,52. Россия, другой мировой лидер-экспортер, заявила, что для бюджета страны цены около $60 за "бочку" вполне приемлемы. Если страны все же смогут договориться на саммите, то "быки" постараются увести котировки выше $65", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.