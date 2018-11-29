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29 ноября 2018 года 17:45
Если не будет каких-либо внешнеполитических неприятностей, рынок акций способен закрыть день в "плюсе" - "Открытие Брокер"
"Российские нефтяники сдерживают рост индексов, обеспечивающийся бумагами банковского сектора, которые растут благодаря укреплению рубля. Сильный отчёт "Россетей" также спровоцировал покупки в секторе электроэнергетики, где растут надежды на увеличение дивидендных выплат. Соответственно, если не будет каких-либо внешнеполитических неприятностей, рынок способен закрыть день в "плюсе" даже на фоне относительно слабой нефти", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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Компании упоминаемые в новости: Россети
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