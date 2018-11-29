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Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля остаётся относительно стабильным - "Открытие Брокер"
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29 ноября 2018 года 17:20
Курс рубля остаётся относительно стабильным - "Открытие Брокер"
"Рубль смог продолжить своё укрепление против доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3875 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,60%, недельная - до 7,77%, а месячная осталась на уровне 7,98%. Одним из поводов для укрепления рубля могут служить участившиеся прогнозы о том, что ЦБ РФ может превентивно повысить ставку на декабрьском заседании. Вероятность повышения на 25 базисных пунктов мы оцениваем не выше 30%, так как реальных оснований для этого пока нет. Курс рубля остаётся относительно стабильным, официальная инфляция всё ещё ниже целевого уровня, да и спрос на рынке ОФЗ начал появляться. Разве только регулятор решит улучшить привлекательность долгового рынка перед возобновлением покупки валюты, но для реализации этой цели понадобится повышение ставки не на 25 базисных пунктов, а минимум на 50, иначе стабильное ослабление рубля продолжится с прежней силой", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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29 ноября 2018 года 20:07
Москва. 29 ноября. Доллар США и евро уверенно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером и торгуются вблизи минимальных отметок с начала торговой сессии; рубль растет к бивалютной корзине на фоне усиления спроса на риск и позитивной динамики валют emerging markets. читать дальше
.29 ноября 2018 года 19:35
Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за фондовой Европой и нефтью на ожиданиях саммита G20 и паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва США; индекс РТС поднялся к уровню 3-недельной давности, а индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 2400 пунктов из-за укрепления рубля. читать дальше
.29 ноября 2018 года 19:05
"На валютной секции "Московской биржи" российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро упали на 1,1%, отступив до 66,2 и 75,3 рубля соответственно. Рост спроса на высокорисковые активы и восстановление цен на нефть... читать дальше
.29 ноября 2018 года 18:52
Распродажи доллара на рынках EM позволили рублю обновить максимум с начала недели - ИК "Велес Капитал"
"В четверг рубль упрочил свое преимущество, обновив максимум с начала недели (так, пара доллар/рубль опускалась до 66,13 руб.). Наряду с другими валютами развивающихся рынков рубль большую часть дня в четверг отыгрывал выступление главы ФРС, чьи слова в отношении текущего уровня процентных ставок... читать дальше
.29 ноября 2018 года 18:45
Цены евробондов РФ в четверг подрастают на фоне усилившегося "аппетита к риску" после заявлений главы ФРС
Москва. 29 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг заметно подрастают на фоне как усилившегося у мировых инвесторов "аппетита к риску" после заявлений главы Федрезерва США, которые снизили ожидания относительно темпов повышения ставок в 2019 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также растут в цене, но более скромными темпами, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 ноября 2018 года 18:41
Если страны все же смогут договориться на саммите, то "быки" постараются увести котировки нефти выше $65 - Алор Брокер
"Нефтяные котировки ведут себя крайне волатильно перед встречей, на которой почти со 100%-ой уверенностью прозвучат комментарии относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия дала понять, что не пойдет в одиночку на снижение производства "черного золота", хотя ее совсем не... читать дальше
.29 ноября 2018 года 18:15
"В четверг российские индексы продолжают рост, начатый на фоне ослабления рисков в российско-украинском конфликте. Индекс МосБиржи превысил отметку 2400 пунктов, а РТС удалось подняться выше 1140, что является благоприятным сигналом для продолжения роста. При этом модель "двойная вершина" на... читать дальше
.29 ноября 2018 года 17:45
Если не будет каких-либо внешнеполитических неприятностей, рынок акций способен закрыть день в "плюсе" - "Открытие Брокер"
"Российские нефтяники сдерживают рост индексов, обеспечивающийся бумагами банковского сектора, которые растут благодаря укреплению рубля. Сильный отчёт "Россетей" также спровоцировал покупки в секторе электроэнергетики, где растут надежды на увеличение дивидендных выплат. Соответственно, если не... читать дальше
.29 ноября 2018 года 17:02
"БКС Глобал Маркетс" начал анализ Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная аналитиком "БКС Глобал Маркетс", составляет $12 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.29 ноября 2018 года 16:20
Ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи с существенным повышением в диапазоне от 0.5% до 1.5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"Несмотря на негативное влияние нефтяных котировок, индексы МосБиржи и РТС сумели восстановиться в среднюю часть своих семимесячных диапазонов. Среднесрочная техническая картина в них по-прежнему выглядит нейтральной. Рынок продолжает "пилить" инвесторов и спекулянтов, рассчитывающих на масштабное... читать дальше
.29 ноября 2018 года 15:47
.29 ноября 2018 года 15:45
Москва. 29 ноября. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в четверг днем и торгуются вблизи минимальных отметок с начала торговой сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рисковые активы и укреплению валют emerging markets. читать дальше
.29 ноября 2018 года 15:23
Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10% - ИК "ФИНАМ"
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы после вчерашнего роста торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, и тестируют новые минимумы за последний год. Котировки нефти... читать дальше
.29 ноября 2018 года 14:55
Цель до конца текущего года 67 - 68 руб./долл., при этом мы не исключаем прорывы вплоть до 70 рублей - "Аналитика Онлайн"
"Сегодня утром на торгах Московской бирже за доллар дают 66 рублей 67 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 90 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2395 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться в районе 59 долларов за баррель, - комментирует руководитель департамента аналитики компании... читать дальше
.29 ноября 2018 года 14:34
"Несмотря на вчерашний удар со стороны главы ФРС, американская валюта продолжит торговаться в рамках восходящего тренда. В четверг давление на доллар уже слабеет, и хотя в краткосрочной перспективе не исключены новые всплески продаж, общий настрой индекса USD остается вполне уверенным. Так, пара... читать дальше
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