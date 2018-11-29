Курс рубля остаётся относительно стабильным - "Открытие Брокер"

"Рубль смог продолжить своё укрепление против доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3875 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,60%, недельная - до 7,77%, а месячная осталась на уровне 7,98%. Одним из поводов для укрепления рубля могут служить участившиеся прогнозы о том, что ЦБ РФ может превентивно повысить ставку на декабрьском заседании. Вероятность повышения на 25 базисных пунктов мы оцениваем не выше 30%, так как реальных оснований для этого пока нет. Курс рубля остаётся относительно стабильным, официальная инфляция всё ещё ниже целевого уровня, да и спрос на рынке ОФЗ начал появляться. Разве только регулятор решит улучшить привлекательность долгового рынка перед возобновлением покупки валюты, но для реализации этой цели понадобится повышение ставки не на 25 базисных пунктов, а минимум на 50, иначе стабильное ослабление рубля продолжится с прежней силой", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.